Aufstehen für die Kunst!

An alle Solidarischen: Aufstehen! Ich wünsche mir Solidarität mit allen Schauspielerinnen und Schauspielern von „Allesdichtmachen“.

Wie kann es sein, dass Äußerungen nur dann en vogue sind, wenn sie der gängigen Ansicht und Befindlichkeit entsprechen? Wie kann es sein, dass bei Jan Böhmermann und Charlie Hebdo applaudiert wird und bei „Allesdichtmachen“ ein Shit-storm ohne gleichen erfolgt?

Sind wir schon so weit, dass die Kunst wegen der Gefahr, politisch instrumentalisiert zu werden,die Klappe halten muss? Sind wir schon so weit, dass wir nicht mehr in der Lage sind, eine Diskussionsgrundlage zu erkennen, sondern nur wertend über andere richten können? Steht auf! Hier geht es um unsere Meinungsfreiheit, um die Freiheit, diese Vielfalt äußern zu dürfen und um die demokratischen Werte, die diese Freiheit garantieren sollen. Ich wünsche mir gelebte Solidarität.

Claudia Fallenberg, Hockenheim

