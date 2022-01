Lieber Leser, haken Sie meinen Beitrag vom vergangenen Samstag unter fiktiven Gedanken beziehungsweise unter der Rubrik „Märchen für Erwachsene oder die es noch werden wollen“ ab!

Was mir viel wichtiger ist, ist, dass alle Menschen, oder zumindest die Leser dieser Zeilen, sich Gedanken über die Geschehnisse, besonders der letzten zwei Jahre und in jüngster Vergangenheit machen. Gehen Sie in Ihre Städte und schauen sich die Menschen, die seit Wochen und Monaten spazieren gehen, an. Machen Sie sich selbst vor Ort ein Bild und nicht aus kurzen und zusammengeschnitten Ausschnitten der Nachrichtensendungen.

Kommen Sie aus Ihrer Komfortzone und befreien Sie sich von Ihrer Lethargie. Lassen Sie sich, zumindest nicht jetzt, von den ach so schönen Nebensächlichkeiten wie Restaurantbesuch, Sportreportagen und so weiter ablenken. Bilden Sie sich Ihre ganz persönliche Meinung und übernehmen nicht eins zu eins die einiger Medien. Sprechen Sie mit den Menschen auf der Straße im offenen Dialog und nicht im geschürten Konflikt.

Denken Sie mal darüber nach, wer Sie in den letzten 24 Monaten und davor beim Arzt, im Krankenhaus und in der Pflege betreut und behandelt hat, ohne zu fragen, ob Sie eventuell eine ansteckende Krankheit haben. Denken Sie mal darüber nach, welche Menschen in den letzten 24 Monaten und davor für Sie da waren oder Sie mit Lebensmitteln und Dienstleistungen versorgt haben. Denken Sie mal darüber nach, wie viel Menschen aus Angst- und Panikmache in der sozialen Isolation leben und dabei zugrunde gehen. Denken Sie einfach mal darüber nach!

Lassen Sie den Fernseher aus, schalten das Radio, das Handy und das Internet ab und lassen Sie die letzten 24 Monate, nein lieber gleich die letzten fünf Jahre mal Revue passieren und fühlen Sie das Grummeln im Bauch und das Pochen Ihres Herzens. Hören Sie für einen Moment auf zu denken und fühlen Sie einfach. Hören Sie auf Ihr Inneres und auf Ihr Herz.

Wir alle sollten, egal welcher Hautfarbe, Nationalität, Religion und politischer Ansicht wir sind, eines gemeinsam haben, nämlich den Wunsch nach Wahrheit!

Wir sollten auch nicht die Augen davor verschließen, wie Menschen, die anders denken, die Dinge sehen und wahrnehmen. Und wir sollten die Flut an Informationen abwägen und hinterfragen sowie kritisch damit umgehen.

Zudem wünsche ich mir einen respektvollen Umgang und ein konstruktives Miteinander. Auch wünsche ich mir, dass Menschen über ihre körperliche Unversehrtheit – so wie es in unserer Verfassung verankert ist – selbst bestimmen können. Ich wünsche mir, dass alle Aspekte dieser Pandemie berücksichtigt und geprüft werden. Ich wünsche mir, dass die Grundrechte nicht mit Füßen getreten werden, und ich wünsche mir, dass die mediale und politische Angst- und Panikmache aufhört. Ich wünsche mir, dass unsere Steuerzahlungen wohlbedacht und vernünftig eingesetzt werden und nicht wie seit Monaten, Milliarden davon für unsinnige Tests ausgegeben werden. Warum tägliche Schnell- und PCR-Tests, anstatt einmal einen Antikörpertest?

Ich wünsche mir, dass unsere Kinder Kinder sein können und nicht für Impfkampagnen missbraucht werden, um anderen Kindern Angst oder zumindest ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich wünsche mir, dass alle diejenigen, die sich haben spritzen lassen, um am Gesellschaftsleben teilzuhaben, spätestens jetzt darüber nachdenken, ob dies der richtige Weg ist.

Ich wünsche mir, dass Menschen, die sich in irgendeiner Form zu Unrecht an der Pandemie bereichert haben oder auch dazu beigetragen haben, dass es andere können, dafür zur Konsequenz gezogen werden und mit allen rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln sowie mit aller Härte dafür bestraft werden.

Und was wünschst Du Dir!?

Hans Maslowski, Brühl