Der 24. Februar 2022 dürfte ein historisches Datum für unseren Kontinent Europa markieren. Was schon seit 2014 (Annexion der Krim) absehbar war, ist nun eingetreten. Putin, der russische Diktator, stellt für uns alle die Uhr zurück auf Anfang. Vielleicht sind die „Russlandversteher“ in der SPD (und auch in der AfD) jetzt endlich aufgewacht und sehen den Tatsachen und Fakten ins Auge. Der Krieg offenbart unsere Ohnmacht!

Die USA und Europa drohen mit schärfsten Sanktionen und wollen damit wochenlang Putin zur Umkehr bewegen. Aber davon lässt sich dieser nicht beeindrucken. Er kennt die Schwächen des Westens genau und hat diese einkalkuliert. Deshalb müssen die Energieexporte Russlands und der Ausschluss des Landes vom Zahlungssystem Swift sowie das Einfrieren der Vermögen auch von Oligarchen jetzt endlich erfolgen. Vollständige Isolation ist dringend angebracht! Nur damit kann man den Autokraten Putin beeindrucken.

Dieses Zögern machte doch nur eins deutlich: Der Westen fühlte sich nicht bereit für mehr. Putin wusste das, sonst hätte er diesen Krieg nicht begonnen. Sogar Finnland und Schweden werden davor gewarnt, Nato-Mitglieder zu werden. Er wagt wohl mehr als diesen Krieg – gedroht hat er schon mal damit – zumindest mit nie da gewesenen Konsequenzen, sollten andere dem Land zu Hilfe eilen. Der Westen aber zögerte eindeutig zu lange.

Auch China wird dies aufmerksam registrieren. Hier die Fakten betreffs unserer Bundeswehr: Heeresinspekteur Mais erklärte nach Jahren der Sparpolitik – das Heer stehe blank da. Die Bundeswehr ist ausgetrocknet, Warnzeichen wurden von der Politik ignoriert. Wir könnten im Ernstfall unser Land gar nicht verteidigen. Vor der Abschaffung der Wehrpflicht – was ein gravierender Fehler war – hatten wir noch eine ausreichende Truppenstärke zur Verfügung für unsere Verteidigung. Und nur darum geht es: Die Nato – und damit auch wir – ist ein Verteidigungspakt. Das ist so und auch richtig! Aber im Friedenstaumel nach dem Kalten Krieg und dem Zerfall der Sowjetunion haben wir vergessen, dass eine liberale Demokratie auch verteidigungsfähig sein muss, sonst gibt es ein bitteres Ende.

Frieden schaffen ohne Waffen?

Die internationale Ordnung ist in Gefahr – und damit ist auch unser ganzer Wohlstand sehr eng verknüpft. Bequemlichkeit und Wegducken sowie der Spruch „Frieden schaffen ohne Waffen“ – das alles ist vorbei. Wir schauten nur zu – das war unsere Entscheidung als Gesellschaft! Wann kommt unsere Debattenkultur endlich wieder in der Realität an?

Die deutsche Politik der letzten Jahre hat leider andere Akzente gesetzt. Das hilft uns nur wenig, wenn es die übrige Welt ganz anders sieht und beurteilt. Hoffen wir bei den Verantwortlichen auf eine neue Sichtweise, damit den Autokraten in dieser Welt endlich Paroli geboten wird. Es ist an der Zeit, ein Umdenken zu wagen – auch Entbehrungen für uns alle sind nicht zu vermeiden! Das ist und bleibt alternativlos für unser Land.

Jetzt kam bei uns endlich die Kehrtwende und das Ende der Doppelmoral. Respekt vor Annalena Baerbock, die von Anfang an – und noch vor dem Kanzler – mit Russland Tacheles geredet hat und das sehr deutlich. Es war allerhöchste Zeit dafür.

Frieden geht nur auf gleicher Augenhöhe, das ist die neue Herausforderung!

Ansonsten wäre es besser, wenn die Ampelregierung nach vier Jahren am Ende ist.

Siegfried Braun, Speyer