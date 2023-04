Boomer und ihr Nachwuchs – die genervten Generationen

Zu einem Beitrag im überregionalen Teil unserer Zeitung wird uns dieser Brief eines Lesers geschrieben

Hin und wieder erscheint im Politikteil unserer geschätzten Zeitung auch ein Artikel gesellschaftsanalytischen Inhalts, redigiert von der Mannheimer Politikredaktion, so am 13. April unter dem Titel: „Die genervte Generation“. Die Sozialforschung tickt seit den 1968er Jahren überwiegend links und dieser Sicht folgt auch der Autor des Artikels.

Nun ist der Generationenkonflikt wahrlich keine Neuigkeit. Schon Sokrates, vor zweieinhalbtausend Jahren, soll sich über den Sittenverfall der Jugend beklagt haben. Neu ist in unseren Tagen hingegen der umgekehrte Fall, dass sich die Jungen über die Alten beklagen, besonders über die konstruierte Sündenbock-Gestalt des „alten weißen Mannes“, der alle Weltenübel verursacht haben soll. Frauen spielen bei dieser Art Geschichtsbetrachtung keine Rolle, obwohl man beispielsweise unserer höchstordensdekorierten Angela Merkel durchaus Fehler und Versäumnisse bei Bundeswehr, Russlandpolitik, Energiewende und Migration nachweisen könnte.

Der vom Autor Schumacher zitierte „Boomer“, welch schrecklicher Anglizismus, ist nichts anderes als dieses altweiße Schreckgespenst. Sanfte Kritiker der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie der Dampfplauderer Gottschalk und der Kabarettist Nuhr, müssen als mosernde Alte für angebliche gesellschaftliche Versäumnisse herhalten. Doch echte radikale Kritiker der neosozialistischen Verhältnisse mit immer neuen Wohltaten für noch die mikroskopischste Minderheit sucht man in der Medien- und Talkshowwelt bisher vergebens. Und klar, sind angebliche Erbgewinnler aus reichen Elternhäusern als Beispiel für die ungleichen Verhältnisse verantwortlich, gerne ignorierend, dass Vermögen aus der Arbeit vorheriger Generationen entstanden und eben nicht vom Himmel gefallen ist. Und selbstverständlich bleibt unbeanstandet, dass der deutsche Staat jährlich Hunderttausende meist illegale Migranten mit leistungslosem Einkommen versorgt und dadurch seine Schulden vergrößert.

Dabei weiß jedes Erstsemester in Volkswirtschaftslehre, dass Einwanderung für eine Volkswirtschaft nur dann lohnend ist, wenn die Gesamtheit der Einwanderer ein höheres Qualifikations- und Produktionsniveau aufweist als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und wenn Einwanderer über die gesamte Aufenthalts- und Lebensspanne mehr zu Fiskus und Sozialstaat beitragen, als sie beanspruchen. Alle klassischen Einwandererländer handeln nach dieser Erkenntnis, nur Deutschland geht unbeirrt seinen Sonderweg.

Ganz abgesehen davon, dass ärmeren Ländern die dringend dort benötigten Fachkräfte entzogen werden sollen, so sie denn tatsächlich hierher kommen wollten. Neokolonialistische Ausbeutung pur und ein nur scheinbar einfacher Ausweg aus den Folgen eigener Versäumnisse. So wird die im Artikel erwähnte immer weitere Verzerrung der deutschen Sprache durch das Gendern gerne zur Nebensächlichkeit erklärt, damit man es um so ungestörter, allen Argumenten zum Trotz, etablieren kann.

Dass der Löschkulturkampf nicht beim Mohrenkopf, Winnetou oder Tanzkostümen auf der Bundesgartenschau halt macht, sieht man schon an der Tatsache, dass Hochschullehrer sich zu einem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit zusammengeschlossen haben, um die Freiheit von Forschung und Lehre gegen ideologisierte Studenten zu verteidigen.

Vielleicht haben die Kritiker von kultureller Aneignung ja tatsächlich recht. Wer keine eigene tradierte Kultur mehr hat, tendiert zur Ersatzbefriedigung durch fremde Folklore. Die Instrumentalisierung des Fremdkulturellen dient offenbar der vermissten Selbstdefinition. Denn was sich da angeeignet wird, entspricht immer dem eigenen Mangel.

Winfried Wolf, Plankstadt