Chance verpasst!

Wie der Schwetzinger Zeitung zu entnehmen war, wurde die Planung der Stadtverwaltung, auf der Freifläche um das Hebelgrab einen Freundschaftsgarten zu errichten, abgewiesen. Dies insbesondere durch die geschlossen dagegen stimmenden Fraktionen der SPD und der Grünen.

Sicher kann man in Zeiten sich anbahnender knapper Kassen eine solche Investition von rund 50 000 Euro hinterfragen. Meiner Meinung nach geht es darum letzten Endes nicht. Schließlich ist dem Artikel zu entnehmen, dass es sich bei den veranschlagten 50 000 Euro um nicht genutzte Finanzmittel aus dem Städtepartnerschaftstopf handelt.

Die Stadt wollte mit eigenen personellen Ressourcen – ohne die Beauftragung teurer externer Berater, Planer und Architekten – diese Umgestaltung durchführen. Dies hätte beispielgebend für künftige Projekte dieser Größenordnung sein können.

Natürlich kann man seine Besorgnis über möglichen Vandalismus auf einem solchen Platz zum Ausdruck bringen, aber muss man immer gleich vom Schlimmsten ausgehen?

Natürlich kann man damit argumentieren, dass die Stadt für Schülerinnen und Schüler des Privatgymnasiums (PG) keinen Garten gestalten muss – aber es handelt sich doch mehrheitlich um Schwetzinger Jugendliche, die das PG besuchen.

Natürlich kann man die Notwendigkeit eines solchen Gartens an einer Stelle, an der bereits eine annähernde Grünfläche vorhanden ist, hinterfragen. Aber die vorgeschlagenen Entwürfe stellen in jeder Hinsicht eine Bereicherung dar.

Dennoch halten wir fest, dass unter anderem eine Partei, die sich insbesondere für mehr Grün in den Städten einsetzt, sich in diesem Fall gegen mehr Grün ausgesprochen hat. Nebenbei wäre es obendrein eine schöne Geste an die Adresse der Hebelheim-Bewohner gewesen, für die der Garten eine schöne Oase hätte sein können.

Luisa Rudnik, Schwetzingen