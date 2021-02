Als ich in meinem Leserbrief im November 2020 schrieb: „Für die kommende Corona-Impfung ,spahnt’ mir Schreckliches“, konnte ich noch nicht erahnen, wie meine schlimmsten Befürchtungen noch von der Realität übertroffen wurden. Dass es mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen schwer hapert, ist zwar höchst unverständlich und ärgerlich, letztendlich aber als Tatsache zähneknirschend hinzunehmen.

Was aber die Politik und die Verantwortlichen der Impfterminvergabe abliefern, ist ein absolutes Chaos. Wenn man als Berechtigter, derzeit ja die Altersgruppe 80 plus, Hilfe und Unterstützung von Angehörigen und falls nicht vorhanden, von Seniorenbüros braucht, wenn man sich tagelang am Telefon die Finger wund wählt, Gott sei Dank – gibt es die Wahlwiederholungstaste, wenn man am Computer sitzt und der anvisierte Termin schneller wieder weg ist, wie der alte Mensch seine Daten eintippen kann, dann ist etwas extrem faul an diesem System.

Selbst der sicher nicht auf den Kopf gefallene Politiker Franz Müntefering (81) berichtet „Hart aber fair“ bei Frank Plasberg, dass er den Impftermin nicht ohne die Hilfe seiner jüngeren Frau geschafft hätte.

Immer mehr Patienten berichten jetzt, nicht zusammenhängende Termine zu bekommen. So fährt ein Ehepaar jeweils um eine Woche versetzt viermal von Ketsch nach Weinheim, ein anderes erst nach Mannheim, dann eine Woche später nach Heidelberg, dann eine Woche später das Gleiche noch einmal. In Zeiten von Klimaschutz ein Wahnsinn.

Ich frage mich, wie wir Ärzte es in all den Jahren geschafft haben, im Herbst Millionen von Patienten ohne großen Aufwand und ohne dass es in der Bevölkerung aufgefallen wäre, gegen Grippe zu impfen? Während in Großbritannien, USA und Israel bereits unbürokratisch in Supermärkten und Drive-in geimpft wird, sind wir Deutsche noch so elitär und lehnen den Impfstoff von Astrazeneca für Personen über 65 Jahren wegen angeblich fehlender Datenlage ab, obwohl wir ihn gerade für diese Altersgruppe bräuchten. Welche Politiker haben wir da zu unserer Elite gewählt?

Dr. Michael Kneller, Ketsch