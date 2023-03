Clans und organisierte Kriminalität in Ketsch?

Wann kommt die AfD-Gemeinderats-fraktion? Das fragt sich dieser Leser:

Gibt es Clans oder eine organisierte Kriminalität in Ketsch? Im fernen Stuttgart, im Landtag von Baden-Württemberg, beschäftigt sich die AfD-Landtagsfraktion und das Innenministerium mit Minister Strobl, mit diesen Fragen seit Januar 2023. Die Landtagsdrucksache 17/3935 und das Aktenzeichen IM 3-1141.5-350/6/5 mit dem Titel „Gewaltausbruch von Jugendlichen in Ketsch“ wurde vor wenigen Tagen als Anfrage veröffentlicht.

Hintergrund ist eins von mehreren Vorkommnissen in der Seniorenwohnanlage in der Gassenäckerstraße, die Gegenstand von Ermittlungen (unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz) der Staatsanwaltschaft Mannheim sind. Vorfälle zwischen Jugendlichen und Senioren an diesem Ort sind nicht neu, sondern waren schon mehrfach ein Thema in den regionalen Medien. Was natürlich weitgehend nur eine Einbildung und nicht so schlimm ist, folgt man der offiziellen Lesart, insbesondere der mobilen Jugendarbeit. Wie ein Vertreter auf Nachfrage eines Bürgermeisterkandidaten, in der Jugendbeiratssitzung im April 2022 erklärte.

Ob es jetzt Clans oder eine organisierte Kriminalität in Ketsch gibt, kann man im Übrigen der Landtagsdrucksache mit der Antwort vom Innenministerium nicht entnehmen. Diese und weitere Informationen rund um die Tatverdächtigen wurden vom Innenministerium als VS-Sache – also eine Verschlusssache – eingestuft. Dabei wäre genau diese Antwort von Innenminister Strobl interessant gewesen.

Spricht doch die baden-württembergische AfD-Landtagsfraktion von „vorhandenen Clanstrukturen“ und fragt nach, ob die jugendlichen Tatverdächtigen, sich diesen zuordnen lassen. Ist Ketsch jetzt das neue Berlin mit seinen bekannten Clans im Kleinformat?

Dass aber eine AfD-Landtagsfraktion, namentlich mit den AfD-Abgeordneten Balzer aus dem Landtagswahlkreis Bruchsal und Rupp aus dem Landtagswahlkreis Schwäbisch-Gmünd sich um Ketscher Kommunalpolitik kümmert, ist schon bemerkenswert. Will die AfD-Landtagsfraktion laut der Landtagsdrucksache doch „aufklären“.

Gut, die Ketscher Parteien mit ihren Fraktionen befinden sich, wie gewohnt, in einem komatösen Zustand. Sie erwachen erst jetzt langsam wieder, findet doch die lästige Gemeinderatswahl im Jahr 2024 statt. Und die Rathausspitze braucht man nicht erwähnen.

Es wird wohl Zeit für eine starke AfD-Gemeinderatsfraktion in Ketsch. Sollte es dazu 2024 kommen, braucht sich niemand von Grünen, SPD, CDU, Freien Wähler und der Rathausspitze zu beschweren. Insbesondere, wenn damit das AfD-Gauland-Versprechen aus der Bundestagswahl 2017: „Wir werden sie jagen“, auch in Ketsch Einzug hält.

Simon Schmeisser, Mannheim