Zu den Leserbriefen in der SZ-Ausgabe vom 10. April und dem Interview mit Anne Lang vom 6. April wird uns geschrieben: Auch wenn ich als deutscher Diplomat viel im Ausland lebe, bleibe ich meiner Heimatstadt Schwetzingen, in der Angehörige unserer Familie seit den Zeiten des Kurfürsten Carl Theodor leben und wirken, eng verbunden.

AdUnit urban-intext1

Corona-Fälle gehen alle an – nicht nur Eltern des Waldorfkindergartens. Die zum Interview mit der Leiterin des Waldorfkindergartens veröffentlichten Leserbriefe, die sich voller „Gift und Galle“ gegen dieses Interview wenden, veranlassen mich zu einem Kommentar: Nach Mitteilung des Gesundheitsamts hatten sich 14 Kinder undsieben Mitarbeiterinnen in diesem Kindergarten infiziert. Eine Praktikantin, die vorher nicht auf Corona getestet wurde, hatte das lebensgefährliche Virus in den Kindergarten gebracht. Im Kindergarten trugen die Kinder keine Schutzmasken. Die Leiterin hatte im April 2020 auch ein Video des Gegners der Corona-Schutzmaßnahmen und Verbreiters von Verschwörungstheorien, Dr. Bodo Schiffmann, weitergeleitet.

Dass in einer solchen Situation Fragen an die Leitung gestellt werden, egal, ob von Eltern oder anderen Menschen, liegt doch auf der Hand! Da Corona eine hochansteckende und in vielen Fällen tödlich verlaufende Krankheit ist, geht das nicht nur die Eltern und die Leiterin dieses Waldorfkindergartens an.

Die Schwetzinger Zeitung hat, journalistisch völlig korrekt, die Leiterin Anne Lang mit diesen Vorwürfen konfrontiert und ihr breite Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Anne Lang konnte alle Fakten aus ihrer Sicht darstellen, unter anderem, dass es damals nach der Corona-Verordnung keine Maskenpflicht gegeben habe, dass sie den Kindergarten nach Bekanntwerden der Fälle freiwillig geschlossen habe, dass sie noch am 18. März eine Präsenzbesprechung durchgeführt habe, aber nicht gewusst habe, dass jemand erkrankt sein könnte, dass die Tatsache, dass sie das Video von Dr. Bodo Schiffmann an andere weitergeleitet habe, keine Rückschlüsse auf ihre persönlichen Ansichten zulasse. Sie nutzte dieses Interview darüber hinaus zu einem Frontalangriff und schrieb: „Sehen sich einige wenige Eltern offensichtlich veranlasst, eine persönliche Kampagne – anscheinend insbesondere gegen mich – zu führen.“

AdUnit urban-intext2

Dr. Bodo Schiffmann ist einer der Hauptgegner der Anti-Corona-Schutzmaßnahmen der Bundes- und der Landesregierungen. Er hat laut „correctiv.org“, die Anti-Corona-Maßnahmen unserer demokratisch gewählten Regierung mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 verglichen, mit dem Adolf Hitler sich an die Macht putschte. Er verbreitet falsche Informationen, er nahm an Demonstrationen von Verschwörungstheoretikern teil, er gilt laut Wikipedia als eine der Führungsfiguren der Corona-Leugner-Szene. Das Krankenhaus Sinsheim hat den Mietvertrag über seine Praxisräume fristlos gekündigt. Es läuft ein Verfahren der Approbationsbehörde gegen ihn. Laut SWR durchsuchte die Polizei seine Praxisräume wegen des Verdachts der Ausstellung falscher Atteste.

Zu den Leserbriefen von Schumacher-Ilzhöfer und Lucas: Die Überschrift des Interviews „Eine Praktikantin hat Covid hineingetragen“ ist kein „sensationsheischendes an den Pranger stellen“, sondern eine wichtige Tatsache, aus der die Einrichtung lernen sollte – Tests, wirksame FFP 2-Masken, Luftreiniger. Die Frage zum Weiterleiten des Schiffmann-Videos durch Anne Lang ist nicht „an den Haaren herbeigezogen“. Wenn nach vielen Tausenden von Corona-Toten seit Anfang 2020 – in Norditalien bis 30. April 2020 – über 27 000 Tote und über 100 000 Infizierte – eine für die Gesundheit von 120 Kindern, deren Familien und einer viel größeren Zahl von Kontaktpersonen verantwortliche Leiterin Videos eines Corona-Verharmlosers und Verschwörungstheoretikers weiterleitet, dann ist das für die öffentliche Gesundheit und damit für uns alle von Belang.

AdUnit urban-intext3

Zum Leserbrief Mendes: Die Kritik an der SZ für das Veröffentlichen dieses Interviews geht fehl. Zum Glück gibt es eine freie Presse, die solchen Vorgängen nachgeht und die Betroffenen fair zu Wort kommen lässt.

AdUnit urban-intext4

Leserbrief Falke: Sicher ist körperliche Nähe für Kinder wichtig, aber da Corona sich auch über Kinder verbreitet und die Varianten erheblich ansteckender und tödlicher sind, sollten doch alle aufpassen, auch in der Waldorfpädagogik.

Leserbrief Holfelder: Die Fragen des Journalisten zum Umgang dieser Kindergartenleitung mit dieser tödlichen Seuche sind legitim und gehen die gesamte Bevölkerung an, nicht nur Eltern des Waldorfkindergartens. Der Journalist war nicht „hetzerisch“. Zeit genug zum Dazulernen war ja seit Anfang 2020. Schauen Sie bitte einmal über die Grenzen, was passiert, wenn Menschen, auch Kinder, in geschlossenen Räumen ohne Masken zusammen sind. Unter anderem China, Italien, Spanien, USA insbesondere New York und so weiter. In Frankreich gibt es jetzt über 80 000 Neuansteckungen pro Tag und die Krankenhäuser sind zu über 130 Prozent belegt. Dort wollen Sie keine andere schwere Krankheit bekommen und dann nicht behandelt werden.

Leserbrief Liccione: Dass Sie meinen, sich von einem Interview, in dem die Kindergärtnerin ihre Sicht breit darstellen konnte, distanzieren zu müssen, offenbart den enormen Gruppendruck, der unter den Eltern dieses Kindergartens gegen die „Verräter“ ausgeübt wird – ein schlechtes Zeichen. So funktionieren Demokratie und Pressefreiheit nicht.

Jens Lorentz, Strasbourg

Schwetzingen

Waldorfkindergärten verunglimpft

Als Mitglied des Leitungsteams eines Mannheimer Waldorfkindergartens erlebe ich die Situation „zwischen allen Stühlen“ bei der Umsetzung der Corona-Verordnungen ebenfalls hautnah und ich kann die Aussage der Leiterin des Schwetzinger Waldorfkindergartens nur bestätigen, dass man es dabei nicht allen Eltern Recht machen kann.

So habe ich mich sehr gefreut, die zahlreichen unterstützenden Leserbriefe und den Artikel im redaktionellen Teil zu lesen, der die breite Zustimmung der Eltern des Waldorfkindergartens zum Thema hat und man hätte es dabei belassen können.

Umso mehr hat mich der dazugehörige Kommentar regelrecht schockiert, weil hier die Meinungsfreiheit genutzt wurde, um weitere Unterstellungen zu platzieren. Zu schreiben, dass Eltern sich nicht kritisch äußern dürfen, damit der zukünftige Kindergartenplatz des Geschwisterkindes nicht in Gefahr gerät, ist eine dreiste Unterstellung.

Der Verfasser zeigt damit, dass er absolut keine Ahnung hat von dem tagtäglichen Ringen um ein gutes Miteinander. Und dass auf der Suche nach dem Grund für kritische Elternstimmen der Waldorfkindergarten als eine Adresse herhalten muss, in den man seine Kinder gibt, wenn man sonst keinen Platz bekommt, verunglimpft die Waldorfkindergärten insgesamt.

Tatsächlich stellt sich die Situation genau anders herum dar. Im Kindergarten, in dem ich arbeite – und in Schwetzingen ist das nicht anders – ist die Warteliste gefüllt mit Eltern, die sich intensiv informiert haben und genau wissen, warum sie ihr Kind in einen Waldorfkindergarten geben wollen. Es wäre an der Zeit für Jürgen Gruler, im von Anfang an merkwürdig anmutenden Kampf gegen die Leitung des Waldorfkindergartens zurückzurudern. Von der von ihm erwähnten Kritikfähigkeit ist in diesem Kommentar nichts zu spüren. Im Gegenteil ist seine Art zurückzuschlagen für einen Insider, der das harte Bemühen um eine gute Führung der Einrichtung für alle Eltern und Kinder kennt, schlichtweg unerträglich.

Stefanie Haas, Ketsch