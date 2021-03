Man muss es eigentlich nicht erwähnen: Deutschland ist keine Bananenrepublik. Gut informierte Kreise wissen es längst: Deutschland ist das Land, wo die Provisionen blühen, und gleicht jenem Süden Europas, wo laut Goethe die Zitronen blühen.

Schon die Meldungen, die man dieser Tage rund um die verschiedenen Maskendeals von Parlamentariern der CDU/CSU lesen kann, erinnern irgendwie an Impressionen aus dem letzten Vor-Pandemie-Sizilien-Urlaub: an einflussreiche Pizzeriabetreiber und verschwiegene Familienclans. Briefkastenfirmen auf Kanalinseln, dubiose Connections in Bayern, atemberaubende Geldvermehrungen in „Meck Pom“ – derlei Thrill kennt man eigentlich nur aus alten Mafiafilmen.

Im bayerischen Landtag oder gar im Deutschen Bundestag hätte man dieses Ausmaß an Raffgier jedenfalls nicht erwartet. Dabei hat die „Sizilianisierung“ des heimischen Politikbetriebs natürlich Vorteile. Gerade jetzt, wo wir Deutschen angehalten sind, unseren Osterurlaub, wenn überhaupt, dann doch lieber in Bayern oder an der Ostsee zu verbringen, weht mit der angebrochenen Corona-Krimizeit eine geradezu südliche Brise durch die Republik.

Dubiose Geschäftsideen als Beraterfirmen getarnt, sprießen jedenfalls längst wie die legendären italienischen Zitronenblüten aus dem Geäst der „Bimbesrepublik“ Deutschland.

Doch damit es nicht nur bei einer Kriminalgeschichte bleibt, sei auch erwähnt, dass das Chaos um Masken, Impftermine oder Schnelltests hierzulande längst ein derartiges Ausmaß angenommen hat, dass es an der Zeit wäre, Konsequenzen zu ziehen. Sicher, wir sind kein Volk von analysierenden Politologen, schon gar nicht, wie man früher mal annahm, von Poeten und Philosophen, vielleicht waren wir es nie.

Triviales Denken bestimmte schon immer die Mehrheitsmeinung, sonst gäbe es keine Boulevardzeitungen und seichte Fernsehunterhaltung. Und keine Wahlberechtigten, die solche Politiker in ihre Parlamente berufen. Denn bekanntlich ist das Desinteresse des Wahlvolks der unkontrollierte Spielraum für Politiker und jedes Volk hat genau diejenigen Politiker, die es verdient. Sie fallen nicht vom Himmel, sondern kommen aus der Mitte der Gesellschaft.

Wenn kompetente und integre Persönlichkeiten, früher nannte man das „Staatsmänner“, schlicht fehlen oder innerparteilich nicht zum Zuge kommen, wächst die Gefahr von Rechts- und Linksextremismus. Statt Handlungseffizienz – siehe Pandemiemanagement – werden immer absurdere Themen von Wichtigtuern generiert, die das Land lähmen: Genderkram, Minderheitenkrawalle, Löschkultur, Verachtung alter Menschen („weiße alte Männer“).

Bei der „Sizialisierung“ unserer Politik wundert es auch nicht mehr, dass sich anscheinend ein Parlamentarier der CDU aus unserem Wahlkreis mit den Feinden des christlichen Armeniens verbündet hat. (SZ vom 17. März). Hat Olav Gutting die Bundestagsresolution zum Völkermord an den Armeniern vergessen? Ein christlicher Demokrat als Sympathisant eines islamistischen Autokraten in Aserbaidschan, dem Todfeind der Armenier und Kumpel des Islamisten Erdogan?

Vier Millionen Euro aus dem Ölland am Kaukasus landeten auf Auslandskonten von CDU/CSU-Parlamentariern, die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt seit 2020. Wie inhaltsleer und überzeugungslos sind zumindest Teile der heutigen Merkel-Laschet-CDU eigentlich? Hier sei noch mal Human Rights Watch zitiert: „Wenn Abgeordnete, die eigentlich verpflichtet sind, sich für Menschenrechte einzusetzen, ein Regime unterstützen, das Menschenrechte missbraucht und mit Füßen tritt, ist das ein schändliches Verhalten.“

Winfried Wolf, Plankstadt