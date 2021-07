In der Schwetzinger Zeitung wurde über die Namensfindung für das Neubaugebiet auf dem Pfaudler-Areal berichtet. „Schwetzinger Höfe“ soll das Gebiet künftig heißen. Wir denken, der Name klingt heimelig und geradezu verniedlichend wie eine Verschleierung dessen, was da auf uns zukommt.

In dem Bericht heißt es weiter, dass hier künftig zehn Prozent der Schwetzinger Bevölkerung wohnen werden. 2400 Menschen – so viele wie im Hirschacker, werden dann auf der kleinen Pfaudler-Fläche leben. Hier waren einst 200 Pfaudler-Mitarbeiter beschäftigt, von denen nur 50 täglich mit dem Pkw zur Arbeit kamen.

Aus dem Oftersheimer Gemeinderat kam die Frage, was der neue Stadtteil für die Verkehrsbelastung in der Scheffelstraße bringt. Die Zubringerstraße zu den Gewerbegebieten ist auch Schulweg und wird von der Einkaufsmärkte-Kundschaft genutzt. Es gab keine öffentliche Antwort von Schwetzinger Seite. Die Anwohner der Scheffelstraße mit Nebenstraßen waren bisher der Meinung, dass eine moderate Bauweise wie in der Markgrafenstraße kommt, mit drei Stockwerken als Obergrenze.

Bei der Einwohnerprognose müssen wir aber mit Hochhäusern rechnen. Wie hoch geht es da hinaus? Die Anwohner wollen keine Schatten werfenden Häuser.

Bisher gab es zu den Stockwerken weder vom Bauträger noch vom Stadtbauamt eine Information. Wir wissen vom ersten Bauabschnitt, dass 145 Wohneinheiten und zwei Gewerbeeinheiten kommen sollen, aber nur 172 Stellplätze.

Je Wohneinheit ein Parkplatz, das ist in der heutigen Zeit entschieden zu wenig. Viele Familien haben zwei Autos. Wo parken Besucher? In der Pfaudler-Straße, in der Scheffelstraße oder in den anderen Seitenstraßen? Da gibt es heute schon Parkplatznotstand. Gehwege, so breit wie ein Kinderwagen, werden zur Hälfte als Parkplatz genutzt. Diese Fehlplanung muss unbedingt verhindert werden.

Es folgen sechs weitere Bauabschnitte, die Bauzeit wird bis 2027 angegeben. Das bedeutet für die Anwohner und Schüler sechs Jahre Lkw-Baustellenverkehr. Und wie sieht es mit der vorhandenen Abwasserkanalisation aus, wird die überlastet, ist die überhaupt für so viele zusätzliche Einwohner ausgelegt?

Während sich das Rathaus über die Namensgebung „Schwetzinger Höfe“ freut, befürchten die Anwohner, dass aus der schönen beschaulichen Oststadt ein überdimensionierter, zugestopfter Stadtteil wird. Werner + Ingrid Jäkel, Schwetzingen

