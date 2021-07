Ich muss vorausschicken, dass ich im Allgemeinen nichts gegen Kirchengeläut habe. Im Gegenteil, ich schätze ein harmonisches Geläut, das den Morgen und den Tag einläutet. Aber was mir und meinen Mitbewohnern an der evangelischen Kirche in Hockenheim zugemutet wird, grenzt an Körperverletzung des Gehörs.

Da die Hockenheimer Bevölkerung eh „hörgeschädigt“ ist, kann ja die evangelische Kirche mit ihrem ohrenbetäubenden Lärm von Geläut nicht nachstehen. Das ist kein harmonisches Läuten, sondern eine Beschädigung der Glocken! Von wegen Ruhe am Samstag oder Sonntagnachmittag. Zu den unmöglichsten Zeiten dieses fürchterliche Geräusch. Ich frag’ mich für was? Das Geläut geht mir, gelinde gesagt, auf die Nerven. Und nicht nur mir!

Walter Faller, Hockenheim