Oftersheims neue „Roland-Seidel-Halle“ und Reaktionen, die den Autor dieses Leserbriefs erreichten:

Nein, dieses Thema ist noch nicht durch: Die Reaktionen auf meinen Artikel (SZ vom 26. Februar) waren viel zu deutlich. Die Leute, die mich darauf ansprachen, waren teilweise regelrecht erbost und wütend angesichts der Umbenennung, alle verwiesen auch auf weitere Personen aus ihrem Bekanntenkreis, die der gleichen Meinung seien: Wie kann der Gemeinderat mit Billigung des Bürgermeisters so was beschließen? Eine ältere Mitbürgerin meinte gar, es sei wohl „ein Wink des Schicksals“ gewesen, dass der provisorisch übergestülpte neue Schriftzug fast zeitgleich mit dem Erscheinen des genannten Presseartikels angeblich weggeweht worden sei. Auch eine Unterschriftensammlung wurde angeregt, um die Namensänderung zu revidieren. Mir wurde zudem gesagt, man hätte ja auch selbst einen Leserbrief schreiben können, „wolle sich aber nicht die Finger verbrennen“. Immerhin haben mich Personen kontaktiert, die im kulturellen Leben der Gemeinde eine wichtige Rolle spielen, auch über die Verärgerung von früher kommunalpolitisch sehr aktiven Mitbürgern wurde mir berichtet. So ist es leider öfter bei uns: Man erregt sich über manche Missstände, möchte sie dann aber doch nicht öffentlich benennen und sich positionieren.

Immer wieder habe ich bei all den Stellungnahmen erfahren: Die Oftersheimer hängen an „ihrer“ Kurpfalzhalle. Der Name ist seit über 60 Jahren für sie ein Stück Heimat, ein Stück Identität. Dabei haben mich keineswegs nur ältere Personen angesprochen, die teils wutentbrannten Äußerungen (ich übertreibe wirklich nicht!) kamen von Leuten jeglichen Alters. Man spürt deutlich: Da ist etwas, das sich die „Ofdascher“ nicht einfach wegnehmen lassen wollen, denn: Wurde sie nicht damals, 1961 bis 1963, neben dem Schulsport vor allem für die Oftersheimer Bürger und ihre Vereine als Heimstätte ihrer Veranstaltungen erbaut? Und ist es dann in Ordnung, nachdem der Name „Kurpfalzhalle Oftersheim“ über sechs Jahrzehnte ein Aushängeschild der Hardtgemeinde in der Region darstellte, ihn quasi „über Nacht“ einfach wegzuwerfen, nur um ein langjähriges Gemeinderatsmitglied zu „überraschen“? Als Alternativobjekt wäre mangels neuer Straßen neben dem schon bei Facebook angeregten TSV-Areal und meinem Vorschlag „neues Verwaltungsgebäude“ auch der Bürgersaal in Letzterem denkbar gewesen – was hätte dort gegen einen „Roland-Seidel-Saal“ gesprochen?

Die teils sehr emotional aufgeladenen Äußerungen sollten in aller Deutlichkeit an verantwortlicher Stelle zur Kenntnis genommen werden, um eventuelle künftige „Schnellschüsse“ dieser Art zu unterbinden. Der Bürger fühlt sich völlig übergangen, wie auch mehrere Facebook-Einträge zeigen, und auch der „Hauptakteur“ Roland Seidel dürfte unter diesen Umständen keine echte Freude an „seiner“ Halle verspüren. Der Gemeinde, sich selbst und nicht zuletzt der Person Roland Seidel hat das Gemeinderatsgremium wahrlich einen Bärendienst erwiesen.

Inzwischen ist an der Halle der neue Name angebracht, auch die innerörtlichen Hinweisschilder entsprechend ausgetauscht worden, eines davon mit dem rührend-beschwichtigenden Zusatz „ehem. Kurpfalzhalle“ in Klammern. Was einer überschaubaren Personengruppe nun runtergehen dürfte wie Öl oder auch schlichtweg egal ist, stellt für die überwiegende Mehrheit der hiesigen Bürger nun fortan ein großes Ärgernis dar. Und wenn bald wieder Veranstaltungen dort stattfinden und dabei stets der neue Name erscheint, wird die Volksseele jedes Mal hochkochen. Außerdem wird dieses Kapitel mit Sicherheit bei der in einem halben Jahr anstehenden Bürgermeisterwahl seine Auswirkungen zeigen, was ebenfalls mehrfach geäußert wurde – und auch bei den Gemeinderatswahlen 2024 haben die Oftersheimer diesen Unsinn nicht vergessen. Nein, das Thema ist noch lange nicht durch . . .

Hans-Peter Sturm, Oftersheim