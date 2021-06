Demokratie und staatlicher Terror

Vor Kurzem wurde ein Flugzeug in Minsk zur Landung gezwungen und ein weißrussischer Staatsangehöriger verhaftet. Seither überbieten sich europäische Politiker in ihren verbalen Bewertungen und Drohungen. Alle sind sich einig: Das war Staatsterrorismus!

Wie wäre es, wenn die westliche Wertegemeinschaft die gleichen Maßstäbe an sich selbst anlegte und mit gutem Beispiel vorausginge: Als 2013 die Maschine des bolivianischen Präsidenten Evo Morales in Wien zur Landung gezwungen wurde, wurde dies meines Wissens nicht als Staatsterrorismus der USA gebrandmarkt – weder durch Westpolitiker noch durch Westmedien.

Die USA wollten wissen, Morales würde in seiner Maschine den von den USA gesuchten Edward Snowden von Moskau ins bolivianische Exil mitnehmen. Nachdem das Flugzeug kurz vor Mitteleuropa war, sperrten plötzlich Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal auf Befehl der USA ihren Luftraum. Morales Maschine musste daraufhin in Wien zwangslanden, wo sie durchsucht wurde. Ein diplomatisches No-Go! Snowden konnte nicht aus der Maschine gezerrt werden, da er nicht an Bord war! Dennoch: Ein klarer Fall von Staatsterrorismus der westlichen Wertegemeinschaft!

Doch was den USA in Wien nicht gelang, gelang ihnen nach 2001 gleich zehntausendfach: Auf der ganzen Welt wurden Menschen verschleppt und in deren Folterlager gebracht. So auch Khaled al-Masri aus Ulm und Murat Kurnaz aus Bremen. Der erste wurde an der griechisch-mazedonischen Grenze verhaftet und fand sich danach in einem US-Folterlager in Afghanistan wieder, wo er auch von zwei deutschen Soldaten misshandelt wurde, wahrscheinlich von der KSK aus Calw. Murat Kurnaz wurde in Pakistan verhaftet und wachte im US-Folterlager Guantanamo auf Kuba auf, wo er drei Jahre auf das Schlimmste gefoltert wurde. Zu sehen ist das in dem Film „ Fünf Jahre Leben“.

Eigentlich hätte der Alptraum für Kurnaz nach drei Jahren beendet sein können, denn nachdem die USA endlich gemerkt hatten, dass sie wie im Fall al-Masri auch in Kurnaz den Falschen verhaftet hatten, wollten sie ihn in die Bundesrepublik abschieben, doch dies verhinderte der damalige Kanzleramtsminister Steinmeier, sodass Kurnaz noch zwei Jahre länger im Folterlager verbringen musste! Schon wieder ein klarer Fall von westlichem Staatsterrorismus!

Alle europäischen Politiker fordern unisono die sofortige Freilassung des in Minsk verhafteten Journalisten. Da wäre es das Beste, der Westen ginge mit gutem Beispiel voran und entließe Julian Assange aus britischer Isolationsfolterhaft, um den Diktator unter Druck zu setzen. Zumal das Exempel, das an Assange statuiert wurde, leider sein Ziel erreicht haben dürfte. Denn welcher Journalist wird in Zukunft noch über die Kriegsverbrechen des Westens berichten, wenn ihm das Schicksal jahrelanger Verfolgung von Julien Assange droht. Wir haben alle noch die Bilder vor Augen, wie Julian Assange wie ein Stück Vieh aus der ecuadorianischen Botschaft geschleift wurde. Für mich ein weiteres Beispiel von Staatsterrorismus!

Noch ein klarer Fall von Staatsterrorismus ist in meinen Augen das Massaker von Kundus mit zirka 100 Toten, darunter viele Kinder! Der deutsche Oberst Klein gab den eindeutig einsatzwidrigen Befehl, ohne jegliche Vorwarnung sofort Bomben abzuwerfen, obwohl die US-Piloten zweimal nachfragten, ob sie die Stelle zur Vorwarnung nicht erst einmal überfliegen sollten. Doch Oberst Klein bestand auf sofortiger Bombardierung. Ein afghanischer Vater, der bei diesem Terroranschlag beide Söhne verlor und deshalb die Bundesrepublik Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagte, musste sich bescheiden lassen, dass seine Menschenrechte durch den Tod seiner Söhne nicht beeinträchtigt seien! Vielleicht hätte dem Vater jemand sagen sollen, dass der Tod seiner Söhne für die westliche Wertegemeinschaft lediglich ein „Kollateralschaden“ ist! Ein syrischer oder gar ein russischer Verantwortlicher eines solchen Massakers wäre selbstverständlich verurteilt worden – zu Recht!

Weitere Beispiele für den Staatsterror von Staaten der westlichen Wertegemeinschaft: Vor einigen Jahren brachten israelische Geheimagenten einen palästinensischen Politiker in einem arabischen Land um. Die Bundesregierung protestierte bei der israelischen Regierung – nicht wegen des Mordes, sondern weil einige der Staatskiller mit gestohlenen deutschen Pässen reisten. Kein Thema für die Bundesregierung ist die dutzendfache Ermordung iranischer Atomwissenschaftler durch Israel, obwohl hier ein klarer Fall von Staatsterror vorliegt!

1985 sprengten französische Agenten das Greenpeace-Schiff „Rainbow Warrior“ in die Luft, wobei ein Italiener auf dem Schiff zu Tode kam. Wenige Tage nach dem Terroranschlag verhaftete die neuseeländische Polizei zwei der Täter. Wie reagierte Frankreich auf diesen klaren Fall von Staatsterrorismus? In aller Öffentlichkeit erpresste es die Neuseeländer zur Freilassung der Täter! Damals stand im Kommentar dieser Zeitung der unfassbare Satz: „Jeder Staat nimmt sich das Recht heraus, die Menschen zu töten, die seinen essenziellen Interessen im Weg stehen.“ Der französische Präsident musste gerade die Beteiligung Frankreichs am Völkermord in Ruanda einräumen. Eigentlich ein klarer Fall für den Internationalen Gerichtshof!

In der Bundesrepublik sind in den letzten 30 Jahren Dutzende von Menschen, meist Farbige, in Polizeigewahrsam zu Tode gekommen. Am bekanntesten dürfte der Fall von Oury Jalloh aus dem Jahr 2005 sein. Er verbrannte in der Zelle einer Wache in Dessau. Seit 2005 ist die Justiz des Landes Sachsen-Anhalt nicht in der Lage oder willens, die Umstände des Todes von Oury Jalloh aufzuklären. Die Polizei behauptet ernsthaft, Jalloh habe den Brand mit einem Feuerzeug selbst gelegt, obwohl er an beiden Händen gefesselt war. Inzwischen ist erwiesen, dass das Feuerzeug erst nachträglich in die Zelle gelegt wurde! Man stelle sich vor, der gleiche Fall wäre in Russland einem Gegner Putins – nennen wir ihn „Krawalny“ – passiert, dann würden westlichen Politiker sofort Staatsterror unterstellen.

Zuletzt der Fall der NSU-Mordserie, als drei Rechtsradikale fast zehn Jahre ihre Blutspur quer durch die Republik ziehen und Jagd auf Ausländer machen konnten. Inzwischen darf als erwiesen gelten, dass dies nur möglich war, weil dieses Mord- und Terrortrio Unterstützung aus dem deutschen Geheimdienstbereich hatte! Deshalb hat Hessen die entsprechenden Akten ursprünglich für 130 Jahre (!) sperren wollen.

Die aufgeführten Beispiele – es gäbe noch weitere – zeigen, dass Staatsterrorismus kein Monopol von Diktatoren ist, doch verfährt der Westen schon lange nach dem Motto: „Quod licet lovi, non licet bovi – Was dem Jupiter – vulgo der westlich-demokratischen Wertegemeinschaft – erlaubt ist, ist dem Ochsen – vulgo Diktatoren oder gar Putin – nicht erlaubt!“

Günter Pfisterer, Hockenheim