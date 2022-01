Dass es sich bei den Corona-Demonstranten um eine Minderheit handelt, ist ohne Zweifel dem Druck der immer schärferen Maßnahmen, die immer absurder werden, zu verdanken. Ganz gewiss würde die Menge größer werden, wenn alle die, die dem Druck nicht widerstehen konnten, aus welchem Grund auch immer, mit demonstrieren würden.

Dass Impfung nicht nur Leben rettet, sondern auch Leben kostet, wird in den öffentlichen Medien niemals erwähnt. Leider ist es so, dass hauptsächlich in den Großstädten nicht nur Gegner dieser Corona-Politik laufen, sondern auch linke und rechte Gruppen sich jeweils hinzufügen. Corona-Demonstranten sind keine Deppen oder Tyrannen, die eine Mehrheit unterdrücken wollen, sondern es sind Menschen, die sich in alle Richtungen informieren und Risiken sehen.

Die Zeitung „Israel-Netz“ bringt am 17. Januar die Nachricht, dass der Immunologe Doron Melamed vom Technikinstitut in Israel befürchtet, dass Leute mit der vierten Impfung gegen Covid-19 ihre Fähigkeit verlieren, flexibel auf Viren zu reagieren. Andere Virologen, die auch dieser Meinung sind, werden natürlich nicht öffentlich zu Wort kommen, es sei denn über ausländische TV-Sender oder über Soziale Medien wie Telegram, die man aus demselben Grund am liebsten sperren würde.

Unser Immunsystem, von Natur aus gegeben, reicht bei gesunden Menschen aus, Infektionen zu bekämpfen. Die in Südafrika ausgebrochene Omikron-Variante ist dort ein geringeres Übel, größer ist für sie die Hungersnot unter der Bevölkerung, die der Lockdown der Fluggesellschaften veranlasst hat.

Schulschließungen und Angstmacherei füllten die Kinderpsychologen-Praxen. Maßnahmen, wie das Tragen von Masken an der frischen Luft, Verbote wie Teamsport an frischer Luft zwischen Geimpften und Ungeimpften, Maskentausch von Medizinmasken und FFP2-Masken (wer hat sich denn da wieder bereichert) entbehrt jeder Logik.

Die vielen Nebenwirkungen der Impfungen sind leider auch nirgends erwähnenswert. Das und noch vieles mehr sind Gründe vieler Corona-Demonstranten.

Lilo Bühler, Neulußheim

Anmerkung der Redaktion: Unsere Zeitung hat ausführlich über alle genannten Aspekte berichtet und dabei wissenschaftliche Erkenntnisse geschildert.