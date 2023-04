Der Heckerplatz ist wahrlich nicht schön

Zur Gestaltung des Heckerplatzes in Schwetzingen schreibt man uns:

An Ostern hatte ich eine kleine Wartezeit zu überbrücken und habe mich dazu in die Frühlingssonne an einen der gemauerten kleinen Tische mit Stühlen auf den Heckerplatz gesetzt. Ich habe mich dann gefragt, nach welchen Kriterien eine Stadt einen Platz gestaltet: Er soll wohl mit den Sitzgruppen zum Verweilen einladen, dazu braucht es etwas Ruhe, etwas Grün, Schönes, worauf der Blick fallen kann, eine angenehme Atmosphäre, besonders in der Sommerhitze auch Schatten und Kühle.

Mein Blick fiel aber nur auf Steine und Schotter, der fand sich in den gemauerten Hochbeeten, in den Baumscheiben der insgesamt 22 gepflanzten dünnen Zierkirschen und in dem gemauerten Rund, ohne Wasser, aber mit gestapelten Steinen und eben Schotter, was vermutlich ein Brunnen sein oder noch werden soll. Eine braune Kunststoffkunstbank zu Ehren von Spargel und Schrobenhausen steht da auch noch.

Die Zierkirschen sind hoch und ihre Kronen schmal und trichterförmig, sodass ich zweifle, ob sie je mehr Schatten geben können als die Laternen, die auch an dem Platz stehen. Zwischen dem Schotter der Hochbeete wächst inzwischen wenigstens vereinzelt blühendes Unkraut. Weshalb legt man einen doch mit Aufwand geplanten Platz so unwirtlich an?

Will man den Aufwand der Pflege einer Grünanlage und eines Brunnens sparen? Ohne Pflegearbeit entsteht keine Kultur. Dann ist es ein Jammer, dass auf dem Heckerplatz im doppelten Wortsinn nur der Schotter verteilt wurde.

Dr. Kalliope Eberhardt-

Rittmann, Schwetzingen