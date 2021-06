Der Lärm ist unerträglich

Zum Leserbrief „Fluch und Segen des Motorsports“ (SZ-Ausgabe vom 29. Mai) wird uns geschrieben:

Vielen Dank an Ralf Lackner für den Leserbrief. Die Darstellung ist absolut zutreffend und präzise. Seit Jahren erleben die Anwohner des Hockenheimrings Einschränkungen und Lärmbelästigungen in unzumutbarer Form in ihrem alltäglichen Leben. Tendenz zunehmend.

Ich bin (Ur-)Hockenheimer und lebe im Birkengrund, 500 Meter vom Motodrom entfernt. Ich bin mit den Aktivitäten des Rings aufgewachsen und begrüße auch Veranstaltungen in der Arena und habe viele Rennveranstaltungen oder Konzerte besucht. Diese Events haben auch zum Bekanntheitsgrad und zur Attraktivität unserer Stadt beigetragen. Seit Jahren ist allerdings die Schmerzgrenze durch den täglichen Motorenlärm zwischen 9 und 20 Uhr (auch an Wochenenden und Feiertagen) weit überschritten.

Die Interessensabwägung unserer Mitbewohner wird nicht mehr ausgewogen berücksichtigt. Aufenthalte in Außenbereichen – Garten, Spaziergänge, Fahrradtouren im Stadtwald – sind nahezu unmöglich, bedingt durch den penetranten Motorenlärm. Die Rennstrecke wird täglich an Renn- und Lärmbegeisterte vermietet, die aus allen Teilen unseres Landes und Nachbarstaaten extra anreisen. Lärmbeschränkungen werden nicht beachtet. Auch nicht Ruhetage an Wochenenden oder Feiertagen.

Es ist meiner Auffassung nach unzumutbar, dass einige wenige derart viel Lärm und Umweltverschmutzung zum eigenen Vergnügen produzieren – der in den dortigen Regionen verboten ist – und die Lebensqualität sowie das Wohlgefühl von hiesigen Bürgern beeinträchtigten. Dies ist inakzeptabel. Ich bin überzeugt – das sagen mir viele Anwohner – dass die Grenzen des Erträglichen überschritten sind, und sich viele ein Handeln der politisch verantwortlichen Organe wünschen, um eine nachhaltige Verminderung der Lärmsituation zu erreichen, bevor Bürgerinitiativen oder Interessensverbände diesen Handlungsbedarf aufgreifen.

Wolfgang Mueller, Hockenheim

