Der Preis, den Israel zahlen sollte

Die Staaten zwischen Ägypten und dem Irak, der vordere Orient also, wirken wie ein Pulverfass. Das angrenzende Europa muss ständig auf der Hut vor Gewaltausbrüchen im naheliegenden Israel, dem Westjordanland und besonders Gaza sein. Dieser schmale Küstenstreifen unter Herrschaft der Hamas hat ein riesiges unterirdisches Waffenlager gegraben. Man vermutet, dass sie seit dem letzten Konflikt mit Israel, 2014, gut 10 000 Raketen gebunkert hat. Davon feuerte sie innerhalb einer Woche nun über 3000 ab. Von verdeckten Abschussrampen aus, die für israelische Flugzeuge nicht einsehbar sind. Deren Bomben freilich hat niemand gezählt, nur die Opfer, hunderte Verwundete und Getötete in Gaza, zehn Mal mehr als in Israel.

Als Nachbar in der Kriegszone darf die EU das nicht einfach hinnehmen. Im Geist der Menschenwürde und der Geschwisterlichkeit muss sie ein Ende des Waffeneinsatzes fordern. Selbst wenn Israel behauptet, es habe nur auf hochrangige Militärs gezielt, waren die meisten Opfer fraglos Zivilisten, die von Hamas als Schutzschilder missbraucht wurden. Zugleich erfuhr man, dass der Iran, der größte Feind Israels, Hamas mit Raketen ausgestattet hatte. Es droht also ein Stellvertreterkrieg wie im Jemen, jedoch an der Südgrenze Europas.

Die EU kann dazu nicht schweigen. Sie muss sich einschalten, um diesen Konflikt zu beenden. Für diese Mission ist sie gut qualifiziert. Für die Palästinenser hat sie sich als verständnisvoller, hilfsbereiter und ihre Rechte schützender Partner erwiesen. Zugleich verteidigt sie bedingungslos die Unversehrtheit Israels. Diese beiderseitige Garantie könnte in Israel, im Westjordanland und im Gazastreifen Vertrauen in die europäische Fairness schenken, eine Voraussetzung für Friedensgespräche. Da Israel zwischen Gaza und dem Westjordanland liegt, ist die Region dreigeteilt. Eine Zweiteilung, wie die USA sie vorschlägt, würde nur zu neuen Konflikten führen, wie sich in Indien nach 1947 gezeigt hat, als sich die ursprünglich vereinigten Teile Pakistans trennten.

Was könnte Europa einbringen? Nach drei immer kürzer aufeinanderfolgenden Kriegen, die 100 Millionen Menschenleben kosteten, hat Europa zum Frieden gefunden. Es hat die „Erbfeindschaft“ Deutschlands und Frankreichs in eine selbstverständlich gewordene Freundschaft verwandelt, die Keimzelle der heutigen EU.

Ob die Nachkommen Noahs und seines Sohnes Sem, die Araber und Israelis, ebenfalls zu Frieden und Freundschaft fähig sind, weiß niemand. Ein Vorbild freilich hätten sie: die 1951 gegründete Montanunion, eine „supranationale“ Föderation, die Mutter der EU, mit anfangs sechs und heute 27 Mitgliedern. Sinnvollerweise würden sie mit Palästina starten, dem Gazastreifen, dem von ihm getrennten Westjordanland und Israel dazwischen.

Mit welchen Zielen? In Europa ging es um die Sicherung des Friedens durch eine gemeinsame Kontrolle von Kohle und Stahl, den Grundstoffen der Waffenproduktion. Im vorgeschlagenen Bund müsste eine gemeinsame Behörde die Menschen vor allem mit Wasser und Elektrizität versorgen. Gelingt das, entsteht Vertrauen, als notwendige Grundlage einer erweiterten und vertieften Zusammenarbeit. Mit israelischem Know-how und europäischer Hilfe. Diese zweite Bedingung hängt von der Seele der noch im Hass gefangenen Völker ab. Benjamin Netanjahu drohte dieser Tage stolz und kalt: „Wer uns angreift, wird einen hohen Preis zahlen.“ Da er damit auch seine Mitbürger in Lebensgefahr bringt, muss man ihn angesichts der Opfer des Krieges fragen, ob der Frieden nicht eine sinnvolle Alternative wäre. Aber welchen Preis ist Israel bereit zu zahlen, um nicht mehr angegriffen zu werden?

Als erster Schritt ist erfreulicherweise ein Waffenstillstand vereinbart worden. Israelis und Araber könnten sich nun auf ihre seelische Einstellung besinnen. Auf die in ihrer Religion begründete Geschwisterlichkeit, auf die demokratische Menschenwürde, ebenso auf die Koexistenz und die Toleranz, die der Irak am 6. März ausgerufen hat. Sie sind in einem nationalen, das heißt, nicht religiös begründeten Feiertag verankert. Der vordere Orient kommt damit dem Frieden näher.

Helmut Mehrer, Brühl