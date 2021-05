Der unantastbare Bach in Hockenheim

Zum Artikel „Vorzeigeprojekt wird zugrunde gerichtet“ (SZ-Ausgabe vom 28. April) wird uns geschrieben:

Zum Glück wurde der Kraichbach letztes Jahr zu Beginn der Pandemie wieder eröffnet. Endlich Wasser, an dem man laufen konnte. Endlich ein Park mitten in der Stadt, die Lebensqualität stieg. Kinder und Familien machten sich die Ufer zu eigen – wie schön. Endlich Natur vor der Haustüre. Dann der Schock dieses Frühjahr, die Grünflächen sind nicht mehr zu betreten. Warum?

Ja, ok, es ist ein Ökologieprojekt. Aber warum wurde nicht gleich von Anfang an daran gedacht, dass es an beiden Enden Flächen gibt, wo Familien sich aufhalten und Kinder am Wasser spielen können? War es vielleicht ein Fehler, nicht eine Wiese einzuplanen, wo man es sich gemütlich machen kann? Ist nicht für das HÖP-Projekt der Wasserspielplatz geopfert worden? Ein neuer wäre gut gewesen. Soll das Ganze nicht ein Ort sein, der die Menschen und die Tiere einlädt? Ist nicht der Mensch auch ein Teil der Natur?

Und wenn das Wasser so schlecht ist, dass man nicht darin baden soll, dann sollten wir uns aber auch nicht wundern, dass die Fische und Vögel sich darin nicht mehr tummeln.

Wenn wir das Projekt als Menschen nur bewundern sollen, dann sollte man vielleicht einen Zaun darum machen, aber was haben wir dann gewonnen?

In einem Punkt stimme ich dem Artikel vollkommen zu. Es gibt zu wenige Mülleimer, aber wenn sich da ja eh nur Vögel und Fische aufhalten sollen, dann brauchen wir die auch nicht. Ich finde, Hockenheim hat sehr viel an Lebensqualität gewonnen, wenn man den angelegten Bach nutzen darf. Davor war Hockenheim für mich nur ein Ort, an dem ich geschlafen habe. Das Spazieren gehen habe ich immer an andere, schöne Orte verlegt.

Carolin Gottfried, Hockenheim

Es wurde ein wunderschönes Hochwasser-Schutzprojekt mit Naherholungswert im Herzen der Stadt Hockenheim erschaffen. Nun entwickelt sich der Bach zur Konfliktzone. Kinder gehen an den Gewässerrand, spielen und buddeln oder setzen sich auf die Insel. Eltern werden ermahnt, ihre Kinder dort wegzuholen. Die Stadt spricht von großer Ratlosigkeit. Nun, was ist dort geschehen?

Die Stadt selbst hat durch ihre Planung die Grundlage für diesen Konflikt gelegt. Ein öffentlicher Raum, der Bach im Stadtzentrum wohlgemerkt, wurde durch eine neue Planung begrenzt, in seiner Nutzung daraus folgende Regeln wurden aufgestellt. Eine sehr empfindliche Uferzone mit ausschließlicher Nutzung für Vögel und Insekten wurde erschaffen. Übrigens ist eine große Naturzone für Vögel bereits auf der anderen Brückenseite Nähe Altenheim vorhanden. Leider wurden keinerlei Zonen für Kinder (buddelfest) eingeplant. Was haben die Planer übersehen beziehungsweise wollten es nicht sehen? Stadtbewohner setzen sich aus verschiedenen Altersschichten und damit verbundenem verschiedenen Teilhabeverhalten an öffentlichen Plätzen zusammen. Kinder und Jugendliche haben das Bedürfnis, ein Gewässer zu berühren, im Sand zu spielen oder sich auf Inseln zu setzen. Das gehört zu ihrer Entwicklung und zu ihrem Bedürfnis. Die Begrenzung öffentlicher Räume ist eine weitere Einschränkung der unkontrollierten Freizeit- und Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und ihrer Möglichkeit zu erleben und zu lernen.

Das „Bachprojekt“ ist ohne Zugänge für Kinder und Jugendliche geplant worden. Übrigens keine sehr demokratischen Signale an die jüngsten in der Gesellschaft. Es fehlt ein kommunalpolitischer und verwaltungsinterner Orientierungsrahmen im Blick auf die räumlichen Anforderungen Kinder und Jugendlicher. Bei jedem städtischen Projekt sollten diese Stadtbewohner miteinbezogen werden. Es bestehen unterschiedliche Bedürfnisse und Teilhabestrategien von Kindern und Jugendlichen an öffentlichen Plätzen. Ich verweise auf die UN-Kinderrechtskonvention Artikel 12 Absatz 1 hin. Das Recht auf Partizipation junger Menschen unter 18 Jahren am politischen Dialog sowie im Städtebaurecht Paragraf 1 Abs 2,3 sowie Paragraf 137. Diese bereits bestehenden Teilhaberechte müssen nur in einer Planung miteinbezogen werden. Kinder, die am Bach spielen, im Stadtzentrum (!), sind keine Störenfriede. Sie sind kreativ. Es zeigt sich ihr natürliches Bedürfnis, die Natur zu „begreifen“ und zu erleben.

Lösungsvorschlag: Planen Sie um und errichten Sie gerade im Stadtzentrum Zonen für Kinder und Zonen für Natur und Tier. Hören Sie auf, Kinder als Störenfriede darzustellen und bewältigen Sie ein selbst gemachtes Problem der Sozialraumplanung.

Stefanie Müller, Hockenheim