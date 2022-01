In den TV-Duellen vor der Bundestagswahl wirkte unser neuer Bundeskanzler Olaf Scholz stets in sich ruhend und beantwortete die Fragen tiefenentspannt. In diesen Tagen wirkt er nicht unbedingt wie einer, der weiß, wo es langgeht.

Es gibt aktuell in unserem Land viele Baustellen. Die allergrößte ist, die Pandemie in den Griff zu kriegen. Die Regierung aber findet keine Haltung zur Impfpflicht. So leicht umsetzbar ist sie scheinbar nicht, schon die Debatte ist gefährlich.

Eine fast völlige Unverbindlichkeit – statt klarer Standpunkte – ist damit jedoch nicht gemeint. Realpolitik ist eben kein Wunschkonzert, aber als Ampel-Regierung gar keine Position zu beziehen, ist ein schwaches Bild für die versprochenen Ziele der neuen Führungstruppe. Etwas mehr Stimme und Ansage würden unserem neuen Kanzler gut zu Gesicht stehen. Die Frage ist: Wenn und ob er das überhaupt kann!

Es gibt viele, die Olaf Scholz nicht lange zuhören können. Monotonie und Langeweile ist Standard bei ihm. Was haben sich die Wähler im September 2021 nur gedacht? Wer sich die große Wende erhofft hatte, wurde bis jetzt bitter enttäuscht. Es geht so weiter, wie die letzten Jahre von Angela Merkel. Einfach entscheidungslos.

Der Mann, an dem Begriffe wie Wirecard, G 20 und CumEx abperlen wie Wasser an Silikon, hat im Grunde eine „Weiter so“-Regierung eingeführt – nur mit dem Unterschied, dass die Bürger überhaupt keine Ahnung mehr haben, wohin der Kapitän das defekte Schiff steuert. Vor allem beim vorherrschenden Corona-Thema hat sich die Pannenpolitik der Regierung noch gesteigert. Noch nie waren die Informationen so widersprüchlich, die alle Parteien täglich von sich geben.

Niemand kann in diesem Wirrwarr von Regeln und Empfehlungen, die einen Tag später widerrufen werden, noch einen klaren Sinn erkennen. Der Kanzler versteckt sich hinter Koalitionsverträgen und diese Unverbindlichkeit nimmt man mittlerweile hin. Bei diesem Führungsstil haben Corona und Impfgegner leichtes Spiel.

Ähnlich sieht es bei der zweiten Krise aus, mit der die Ampel konfrontiert ist: der Truppenaufmarsch von Russland an der ukrainischen Grenze. Der Versuch von Scholz, außenpolitische Kontinuität zu zeigen, wurde übertönt von seiner eigenen Partei. Sein ehemaliger Juso-Quälgeist Kevin Kühnert fordert, die Pipeline „Nord Stream 2“ aus dem aktuellen Konflikt herauszuhalten.

Damit wäre ein großes Faustpfand gegenüber Putin im Voraus vergeben. Die vorherige Haltung der Merkel-Regierung war: Sollte es eine russische Invasion in der Ukraine geben, ginge „Nord Stream 2“ nicht ans Netz. Scholz fühlte sich bisher an diese gebunden.

Dann kam die Aussage der neuen Verteidigungsministerin: Man solle die Pipeline nicht in diesen Konflikt hineinziehen. Auch international wunderte man sich über diese neue Haltung. Als dann noch der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich darüber spekulierte, ob man mittelfristig nicht ohne die NATO auskommen könnte, war die internationale Irritation perfekt.

Der erfahrene russische Außenminister Lawrow dürfte jetzt schon seinen Spaß damit haben. Aber zur Vernunft zwingen will Scholz seine Partei nicht! Vielleicht löst sich das Problem ja von selbst, wenn Putin und Biden sich einigen können?

Die Bevölkerung muss wohl damit leben, dass Führung noch lange ein Fremdwort bleibt!

Siegfried Braun, Speyer