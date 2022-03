Die Ampel als CO2-Schleuder

Täglich gehe ich vom Schwetzinger Bahnhof die Carl-Theodor-Straße entlang und finde nachmittags fast immer einen Autostau vor, der von der Bahnhofanlage bis zur Kreuzung Carl-Theodor-/Nadlerstraße reicht. Meist stehen da auch ein paar Busse, die dann keinen Fahrplan mehr einhalten können. Ursache ist eine höchst überflüssige Ampel genau an der Kreuzung. Bohmte in Niedersachsen hat eine ähnliche Kreuzung, aber ganz ohne Verkehrszeichen und Ampeln. Dafür fließt der Verkehr – immer und ohne Staus – dank „Shared Space“.

Die Fußgänger überqueren ohne zu zögern die Straße in alle Richtungen. Eine Einladung der Bürgermeisterin Tanja Strotmann an den Gemeinderat Schwetzingen steht seit 22. November 2021 im Raum. Warum wäre ein Besuch in Bohmte außerdem noch sinnvoll? Die völlig überflüssigen Ampeln in der Innenstadt Schwetzingens verursachen pro Jahr rund 200 Tonnen CO2 zu viel. Wäre da im Zeichen des Klimawandels nicht ein Besuch sinnvoll? Ulrich Pfeiffer, Schwetzingen