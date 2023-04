Die Atomkraft und die Energiewende

Zur Abschaltung der Atomkraftwerke in Deutschland und zur Energiewende werden uns diese Briefe geschrieben:

Das bisherige System der Stromversorgung, auch in Deutschland, bestand in Kraftwerken, die unabhängig vom Wetter den Strom erzeugen konnten, der gebraucht wurde. Die Regelgröße dabei waren die 50 Herz. Die Erfindung der Herren Fischer und Trittin bestand darin, dass Wind und Sonne in der Lage seien, das Gleiche zu tun.

Wie Fachleute schon vor langer Zeit gewarnt haben, geht das aber nicht ohne Stromspeicherung. Die Speicher gibt es aber nicht und wird es auch in den nächsten Jahren technisch und wirtschaftlich nicht geben. Wir haben in Deutschland eine Spitzenlast von zirka 70 Gigawatt. In Deutschland sind aber schon mehr als 130 Gigawatt an Erneuerbaren Energien installiert, die aber nur zirka 35 Prozent zu unserem Stromverbrauch beitragen.

Und wenn wir – wie geplant – die Erneuerbaren Energien vervielfacht ausbauen wollen, werden wir – weil es keine Stromspeicher gibt – nur bei diesen 35 Prozent bleiben. Wir werden daher den fehlenden Strom lastabhängig verstärkt importieren müssen und exportieren dabei unsere Arbeitsplätze.

Klimawandel gibt es, seit dem es Wetter gibt, nicht erst seit dem sogenannten menschengemachten Klimawandel. Wie der bekannte Meteorologe Jörg Kachelmann ironisch sagte: Regnet es, sei das menschengemacht; regnet es nicht, sei das auch menschengemacht!

Das CO2 ist bekanntlich ein nur mittelmäßig wetterbeeinflussendes Medium. Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), der Weltklimarat, ist – was wenige wissen – eine politische Einrichtung zur Sammlung von Veröffentlichungen des angeblich CO2-bedingten Klimawandels. Da man Wetter bekanntlich nicht vorausberechnen kann, werden Modellrechnungen gemacht. Diese Modelle testet man mit bekannten Messwerten zu Beginn und am Ende einer längeren Zeitspanne. Die 40 verschiedenen Modelle lagen alle daneben, wie das IPCC bekannt gab, was aber nicht in den Medien bekannt gegeben wurde. Und mit diesen Modellrechnungen hat man die angeblichen Temperaturerhöhungen in hundert Jahren berechnet.

Die IPCC-Berichte werden zunächst von Wissenschaftlern als sogenannte Langfassungen erstellt, die dann aber – zum besseren Verständnis der Öffentlichkeit – auch von Nicht-Fachleuten zu sogenannten Kurzfassungen erstellt, in denen auch ganz andere Fakten eingebaut werden, die gar nicht in der Langfassung standen. Diese Kurzfassungen sind dann das, was in die Medien kommt. Echte, wissenschaftliche Ergebnisse finden in den Medien heute keinen Raum. Fazit zum Klimaschutz und der Energiewende: Am meisten freuen sich über diese Situation die Autokratien wie Russland, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, die westlichen Demokratien zu destabilisieren. Und dafür ist Putin bereit viel Geld zu bezahlen.

Die Zukunft wird zeigen, wer diesen Verlockungen erlegen ist. Die Vorgänge um Nord Stream 2 mit der Finanzierung der „Klimastiftung“ in Mecklenburg-Vorpommern durch die Gazprom zeigen ja die erschreckende Naivität mancher Politiker. Auch in den USA sollen Umweltverbände von Russland finanziert worden sein.

Dr. Dieter Wendtland,

Oftersheim

Scheitern der guten Absicht

Ich wohne in einem 17 Jahre alten Haus mit Gasheizung und Pultdachausrichtung nach Norden und würde mir mindestens gerne ein Balkonkraftwerk anschaffen, um die Förderung der Gemeinde zu nutzen.

Das scheitert daran, dass bei mir immer noch ein alter nicht rückwirkungsfreier Stromzähler eingebaut ist. Wenn ich den Austausch selbst beantrage, muss ich die Kosten von zirka 140 Euro selbst tragen.

Des Weiteren wollte ich mich ans Fernwärmenetz anschließen lassen, was aber laut MVV in unserer Straße bis auf weiteres nicht geplant sei. So viel zum Thema „Größter Hebel sitzt im Privatbereich“ – wie das in einem Artikel in der Zeitung stand.

Uwe Ballin, Brühl

Lieber Wasserstoff voranbringen

„Söder will Isar 2 weiterbetreiben.“

So lautete eine Überschrift von einem Beitrag. Weiter im Artikel heißt es: Bayern fordere vom Bund eine eigene Länderzuständigkeit für den Betrieb von Atomkraftwerken und eine nationale Forschungsstrategie für die Nutzbarkeit von Atommüll.

Dazu muss ich sagen: So einen Unsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört – beziehungsweise gelesen. Schon in der zurückliegenden Zeit waren in großer Zahl bayerische Vertreter und Vertreterinnen damit beschäftigt, mit beiden Füßen auf der Bremse zu stehen, wenn es darum ging, die Erneuerbaren Energien nicht nur auf Bundesebene, sondern auch im Bundesland Bayern voranzubringen. Nun sind sie ins Hintertreffen geraten und müssen zusehen, wie sie schnell zu vertretbaren Kosten an genügend Strom kommen. Klar, im Verbund wird auch in Bayern der Strom fließen. Aber durch die politischen Versäumnisse, die über Jahre in Bayern eine zukunftsweisende Energiepolitik blockiert haben, sind die Herausforderungen dort nun besonders groß.

Auch noch zu fordern, eine nationale Forschungsstrategie ins Leben zu rufen – vermutlich vorzugsweise mit Standort in Bayern – um die Nutzbarkeit des Atommülls zu erforschen, das schlägt dem Fass den Boden aus. Was bitte schön haben die Herren denn die letzten 60 Jahre gemacht? Denn seither wissen sie ja, dass Atommüll anfällt und dass dieser irgendwo entsorgt werden muss.

Dieses Geld ist besser dafür eingesetzt, die Wasserstofftechnologie so voranzubringen, damit sie in kurzer Zeit industriefähig wird. Das heißt, zu vertretbaren Kosten der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Das haben wir beim Solar- und Windstrom hinbekommen, warum soll das bei der Wasserstofftechnologie nicht auch möglich sein? Wir müssen es nur mit dem entsprechenden Nachdruck angehen und nicht durch irgendwelche regionalpolitischen „Hirngespinste“ zerreden.

Nach meiner Auffassung sollte Markus Söder seinen politischen Einfluss dafür einsetzen, dass die großen Zuleitungen von Nord nach Süd so schnell als möglich auch in Bayern fertiggestellt werden und sich die Anzahl der Windkraftanlagen im Bayern rasch erhöht. Wenn er dann noch dafür sorgt, dass der überschüssige Strom, der bei zuviel Wind entsteht, in die Erzeugung von grünen Wasserstoff geleitet wird, dann habe ich keine Bedenken, dass die Wende in einem überschaubaren Zeitraum gelingt.

Dann mal schöne Grüße nach Bayern: „oiso pog mers – aba hurtig!“

Manfred Döring, Brühl

Rationale Gründe vergessen?

Zum Kommentar „Habeck muss jetzt liefern“ (SZ-Ausgabe vom 12. April) muss ich sagen: Leider hat der Kommentator die rationalen Gründe für den Atomausstieg komplett vergessen. Ob Olaf Scholz seine Richtlinienkompetenz wahren oder Rücksicht auf die Grünen nehmen muss, ist schlichtweg belanglos. Eine Laufzeitverlängerung kommt schon daher nicht in Frage, da dann neue Brennstäbe hätten bestellt werden müssen (spätestens im Mai letzten Jahres) und sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten, die aufgrund des geplanten Ausstieges schon letztes Jahr nicht mehr durchgeführt wurden, nun nachgeholt werden müssten.

Die wahren Gründe für den Atom-ausstieg sind so zahlreich, dass sie den Rahmen eines Leserbriefes sprengen. Nur kurz: Atomstrom ist die teuerste Art der Stromerzeugung – und wären die Gesamtkosten einigermaßen gerecht und sichtbar auf die Stromkosten umgelegt worden statt aus allgemeinen Steuermitteln, wäre der Strom schon seit Jahrzehnten für viele nahezu unbezahlbar.

Brennstäbe (individuell für jedes Atomkraftwerk zu fertigen) aus Russland, zig Milliarden für die Planung und den Bau jedes Atomkraftwerkes (bei 15 bis 20 Jahren Vorlaufzeit), keine Lösung für den Atommüll (alleine die Bergung aus der Schachtanlage „Asse“ wird auf 4,5 Milliarden geschätzt), mindestens eine Milliarde für den Rückbau je Atomkraftwerk. Ach ja – und dann war da ja noch das Damoklesschwert Atomunfall (Gau). Eigentlich hätte sowieso nie ein Atomkraftwerk gebaut werden dürfen, solange die Entsorgung des Atommülls nicht geklärt ist. Und nun soll also Minister Habeck dafür verantwortlich sein, wenn aufgrund der Atomkraftwerk-Abschaltung die Stromkosten steigen?

Wir haben 16 Jahre lang eine schwarz-geführte Bundesregierung gewählt, welche die Energiewende (die auf einem guten Weg war) regelrecht an die Wand gefahren hat, was außerdem Tausende Arbeitsplätze in der Solar- und Windenergiebranche gekostet hat. Nur: Wir wollen dafür nicht bezahlen. Denjenigen dann die Schuld für steigende Stromkosten in die Schuhe zu schieben, die dieses Versagen aufräumen müssen, ist mehr als ungerecht.

Die Folgen unseres Tuns auf die kommenden Generationen abzuwälzen, ist auch nicht neu. Sei es der Atommüll, riesige Schuldenberge (irgendjemand wird die Benzin-, Strom- und Gaspreisbremsen bezahlen müssen) oder die sich anbahnende Klimakatastrophe. Hauptsache wir, die Generationen Ü40, müssen sich nicht einschränken.

Und dann regen wir uns darüber auf, wenn sich Aktivisten auf die Straße kleben, die von dem ganzen leeren Gerede und den Versprechungen die „Schnauze vollhaben“. Seit 1979 gibt es Klimakonferenzen, und wir schaffen es nicht, mal ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen, unter anderem weil es laut Verkehrsminister Wissing (FDP) kurzfristig nicht ausreichend Verkehrsschilder gibt. Wer fühlt sich hier nicht vera...? Die Aktivisten wären schon längst von der Straße, wenn eine gewisse Partei nicht stur ihre Ideologien durchsetzen würde (was sie anderen gerne vorwerfen).

Noch kurz zur Geothermie: Man muss die Sorgen und Ängste der betroffenen Anwohner natürlich ernst nehmen. Der Betrieb solcher Anlagen muss so sicher wie nur irgendwie möglich sein und es müssen Lösungen für mögliche Schäden her. Aber wir brauchen eine umweltfreundliche Art der Wärmeenergie. Und Kohlekraftwerke können es nicht sein. Mir erscheint grundsätzlich der Ansatz, die unendlich vorhandene Wärme im Erdreich abzuzapfen, immer noch als genial.

Übrigens: Die Haftpflichtversicherung für die deutschen Atomkraftwerke war 2011 auf 250 Millionen Euro begrenzt, bei einer Prämienzahlung von 20 Millionen pro Jahr. Eine umfassende Haftpflichtpolice hätte 75 Milliarden Euro pro Jahr gekostet. Die Kosten der Atomkatastrophe von Fukushima wurden 2014 auf 260 Milliarden Dollar geschätzt. Wie hätte da wohl die Entschädigung bei einem Störfall in Philipsburg oder Biblis ausgesehen, falls wir überlebt hätten? Ich hoffe, das Geothermiegegner wie -befürworter zueinander und zu einer Lösung finden. Gespräche und Infoveranstaltungen gibt und gab es genug. Das müsste doch zu schaffen sein.

Matthias Ihrig, Ketsch