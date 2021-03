Zum Artikel „Nagetiere genießen Ruhe in Schule in der Ausgabe vom 20. März wird uns geschrieben: Was die Nagetiere – hier Mäuse und Ratten – in kommunalen Gebäuden betrifft, dieses Problem haben die Londoner beziehungsweise die Briten schon seit ewig und drei Tagen auf ganz natürliche Art und Weise gelöst.

Auf Staatskosten haben die Briten nämlich echte Katzen verbeamtet. Erst die Kätzin „Freya und augenblicklich den Kater „Larry“. In der Londoner Downing Street 10., dem Sitz des Ministerpräsidenten, ist daher zur Zeit Kater „Larry“ dienstlich und vor allem schleichend unterwegs. Das wäre doch auch etwas für unsere Schulen, oder?

Rudolf Lenk, Schwetzingen