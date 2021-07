Zum Artikel „Schmuddelanlage: Bahn rechtfertigt sich“ vom 30. Juli, der sich mit den Zuständen am Schwetzinger Bahnhof beschäftigt wird uns geschrieben: Es ist nicht die Bahn als Eigentümerin, die den Bahnhofsbereich verschmutzt. Es sind die Nutzer und Nutzerinnen, die sich tagtäglich dort aufhalten und in die Bahn ein- und aussteigen.

Es ist auch nicht die Stadt Schwetzingen, die die Innenstadt verschmutzt und immer wieder aufgefordert wird, größere Mülleimer aufzustellen, weil diese, besonders am Wochenende, überquellen mit Hinterlassenschaften der Flaneure. „To go“ heißt doch das neue Schlagwort und sinnbildlich für unsere ach so vorbildliche Gesellschaft: Kaffee to go, Essen to go, Eis to go und und und.

Ich frage mich nur, ob diese „schnelllebigen“ Menschen die Pizzakartons zu Hause auch einfach so hinwerfen, die Zigarettenstummel auf dem Fußboden austreten und ihre benutzten Masken auf dem Küchentisch liegen lassen. Man könnte diese Geschichte noch beliebig fortsetzen mit der Abfallentsorgung im Wald oder an den Böschungen und Grünstreifen entlang der Straßen.

Wer sich beklagt, dass die Städte vergammelt und vermüllt ausschauen, der sollte sich genau überlegen, wie der Müll dort hinkommt. Es sind nämlich die Menschen, die ihn produzieren und nicht in der Lage sind, diesen ordnungsgemäß zu entsorgen.

Wenn das wieder funktioniert, dann sehen auch der Bahnhof und sein Umfeld, die Unterführung und die vielen Grünanlagen sowie die Innenstadt wieder ordentlich aus. Christine Schwab, Schwetzingen