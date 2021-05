Die Gesetze sind das Problem

Zum Leserbrief „Wohnraumpolitik – hausgemacht“ (SZ-Ausgabe vom 30. April) wird uns geschrieben:

Winfried Wolf empört sich über den vom Plankstädter Gemeinderat im Neubaugebiet Kantstraße für die geplante Baugrundversteigerung festgelegten Mindestpreis von 750 Euro pro Quadratmeter. Dieser Preis sei nicht sozialverträglich und führe zwangsläufig zu weiteren Mietsteigerungen. Er vermisst konkrete Maßnahmen in den Wahlprogrammen von Grünen und SPD zur Behebung des Wohnungsmangels, die nur vage Forderungen nach einer strategischen Bodenpolitik beinhalteten.

Der Autor hat sicher vergessen, dass der im Jahr 2017 beschlossene Bebauungsplan Kantstraße II gegen den Willen der Grünen Liste Plankstadt erfolgte. Für die dort geplante Umwandlung von Ackerland in Bauplätze war sozialer Wohnungsbau nicht vorgesehen, für die Bebauung im neuen Antonius-Quartier dagegen schon. Seit 2015 – so der Autor des Leserbriefes – sind die Mieten in deutschen Großstädten zwischen 20 und 26 Prozent gestiegen. Die Ursache dafür sieht er in den gestiegenen Bodenpreisen, den hohen Baukosten und in der aus seiner Sicht „ruinösen Zuwanderungspolitik“ der Regierung. Er vergisst dabei leider, dass Asylsuchende und Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden und nicht den freien Wohnungsmarkt in Anspruch nehmen.

Die wahren Gründe für die steigenden Mieten sind unter anderem die derzeitigen gesetzlichen Regeln im Mietrecht. Der Paragraf 559 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) erlaubte es bisher den Eigentümern von Häusern und Wohnungen, nach einer angekündigten Modernisierungsmaßnahme, eine Mieterhöhung in Höhe von elf Prozent der aufgewendeten Kosten auf die Jahresmiete umzulegen. Eine zeitliche Begrenzung dieser Umlage war und ist bis heute nicht im Gesetz vorgesehen. Vermieter können also die erhöhte Miete selbst dann weiter verlangen, wenn die Mietpartei nach neun Jahren die gesamten Modernisierungskosten getragen hat. Erst 2018 wurde der Umlagesatz auf acht Prozent reduziert. Somit gilt derzeit immer noch, dass nach wenigen Jahren der Vermieter die Modernisierungskosten erwirtschaftet hat und trotzdem weiter von der erhöhten Miete profitiert. Damit wird deutlich, dass die Grundlage der bekannten Mietpreissteigerungen in den Ballungsgebieten durch die verfehlte Wohnungspolitik der Regierungsparteien gelegt wurde. Es wurden Anreize für Kapitalgesellschaften geschaffen, ehemalige Mietshäuser aufzukaufen und durch die Modernisierung enorme Mieterhöhungen zu erzielen. Bestandsmieter, die nicht zahlen konnten, wurden und werden verdrängt. Die mieterfreundliche Änderung dieser Gesetze ist Ziel der grünen Wohnungsbaupolitik. Weitere Gründe für fehlende Wohnungen und steigende Preise sind der Abbau von Sozialwohnungen (in den letzten 15 Jahren fast 50 Prozent) und der steigende Anspruch an Wohnfläche (waren es 1960 noch zirka 20 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf, sind es heute 47).

Christoph Ruebeling, Plankstadt