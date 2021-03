Ich verstehe Ursula von der Leyen nicht. Sie tadelt seit Wochen, dass aus der EU Impfstoff ausgeführt wird, aber „nichts zurückkommt“.

Was sollte denn zurückkommen? Wenn in den USA, Israel oder England Überschüsse an Impfstoff produziert würden, wozu dann aus der EU Impfstoff dort einführen?

Geht es nicht vielmehr um den Preis der Ware Impfstoff? Um die Belieferung der Meistbietenden? Und um die wenig sachkundigen Vertragsverhandlungen der EU mit den Produktionsfirmen? Es sind EU-Abgeordnete, die inzwischen (ratlos) solche Fragen stellen – keine Verschwörungstheoretiker! Peter Michael Mähn, Schwetzingen