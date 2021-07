Zum Artikel „Ring-Betrieb hält Lärmgrenzwerte ein“ vom 16. Juli wird uns geschrieben: Auch ich hatte am 21. Juli die Möglichkeit, an einem Treffen zu oben genanntem Thema im Ernst-Wilhelm-Sachs-Haus teilzunehmen. Dieses fand auf Vermittlung von Stadtrat Adolf Härdle (Grüne) statt. An diesem Treffen nahmen außer Härdle die Herren Teske und Nerpel (Geschäftsführer Ring GmbH), einige Hockenheimer Bürger (zumeist, so wie ich, Anwohner aus dem Birkengrund) und gefühlt die ganze Gemeinderatsfraktion der Grünen teil. Thema: „Lärmproblematik Hockenheimring.“

Nach kurzer Begrüßung ging es dann auch gleich mit der Beschreibung der momentanen Geschäftslage der Hockenheim-Ring GmbH durch die anwesenden Herren Nerpel und Teske los, die jedoch meiner Meinung nach jedem, spätestens nach der Pressekonferenz vom 14. Juli, hinlänglich bekannt sein dürfte.

Nach Schilderung der trostlosen, hauptsächlich durch Corona hervorgerufenen Lage übernahm flux Adolf Härdle die weitere Leitung der Diskussion, indem er zuerst einmal ein übermächtiges Insolvenzgespenst an die Wand malte, das es unbedingt abzuwenden gelte, ohne auf Details einzugehen, welches denn die großen daraus resultierenden Gefahren seien. Danach sah sich Härdle wohl genötigt festzulegen, wer als Nächstes, Übernächstes und so weiter sprechen dürfe und vergaß nicht zu betonen, was hier für nette Leute anwesend seien. Als ich bei der Erteilung des Wortes mehrfach übergangen wurde, beschloss ich, meine Aufmerksamkeit den Ausführungen der anderen Anwesenden zu widmen.

Dabei wurden dann Probleme und Problemchen zur Diskussion gebracht, die zum großen Teil gar nichts mit der Lärmproblematik des Motodroms zu tun haben. Und wenn tatsächlich versucht wurde, den Fokus auf das Wesentliche (zu lange Benutzungszeiten, andauernde Lärmbeschallung hauptsächlich durch Touristenfahrten) zu lenken, wurde dieses durch die Ge-schäftsführung der Ring GmbH konsequent, mit dem Verweis auf die Betriebsgenehmigung und auf den Zwang, ein positives Ergebnis erwirtschaften zu müssen, abgeblockt. Schließlich seien die Herren nur Angestellte. Deren Auftrag laute Geld verdienen.

Spätestens da wurde mir klar, dass dieser Runde wohl jemand fehlt, der tatsächlich was zu sagen hat. Und dabei fällt mir nur unser OB Zeitler ein. Dieser hat in der Pressekonferenz bemerkt, dass der Ring zum Geldverdienen da sei (diese Zeit muss wohl schon vor meiner Geburt gewesen sein) und alles im Rahmen der Gesetze ablaufe. Offensichtlich denkt er dabei an eine 20 Jahre alte Betriebsgenehmigung, bei der ich nicht weiß, ob diese nach heutigen Maßstäben genügen würde. Des Weiteren hätte ich ihn gern gefragt, wie es sich äußert, falls er aufkommende Beschwerden tatsächlich ernst nimmt, wie in der Pressekonferenz behauptet hat.

Leider bleiben diese Fragen wohl unbeantwortet. Wahrscheinlich war OB Zeitler mal wieder in Sachen Selbstdarstellung bei einem Fototermin unterwegs, um sich locker lächelnd an einem Kabel festzuhalten oder Turnübungen an einer Bushaltestelle vorzuführen. Er ist halt ein Macher.

Jetzt aber wieder zur realen Sitzung: Nach einigem Hin und Her und dem Austausch von Belanglosigkeiten, immer im Bezug auf das Thema, kam meine Nachbarin zu Wort. Und diese sprach den meiner Meinung nach wohl wichtigsten und an diesem Abend einzigen Satz aus, der ausdrückte, warum wir eigentlich hier waren. Sie sagte: „Der Lärm vom Motodrom ist unerträglich! Es ist unmöglich hier zu leben!“

Geradezu geschockt von so viel Wahrheit in so einem kurzen Satz dachte ich, mich ihrer Meinung anschließen zu müssen, jedoch hatte ich da die Rechnung ohne Adolf Härdle gemacht. Dieser ließ sich zum Satz „Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen“ hinreißen, betonte nochmals, was hier für nette Leute sitzen und hatte gleich wieder etliche Diskussionsteilnehmer parat, die irgendwas sagen wollten.

Besonders erwähnenswert fand ich dabei einen Mann jüngeren Alters, der seine Ausführungen damit begann, die Arbeit der Herren Teske und Nerpel über den grünen Klee zu loben. Ich dachte noch: Hoppla, jetzt wird’s aber interessant, ist der auf Jobsuche. Jedoch outete sich besagter Herr als Motodrom-Fan und holte auch gleich alle Anwesenden mit der Bemerkung „wir sind doch eigentlich alle Motodrom-Fans“ mit in sein Boot. Er gab noch zum Besten, das Knattern von Motoren beim Runterschalten und den Lärm beim vollen Herausbeschleunigen zu lieben. Gern wolle er seinen Kindern in zehn bis 15 Jahren bei ähnlichen Events zeigen, „was wir damals für geile Sachen gemacht haben“. Ich überlegte, wie er seinen Kindern in zehn bis 15 Jahren erklären möchte, dass hier nur einige gut betuchte Möchtegern-Rennfahrer zum Spaß die Umwelt in Schutt und Asche gefahren haben und er „voll Fan“ davon war. Schließlich ist ja auch was los, wenn Lärm ist. Offensichtlich hat er das Wort Lärmproblematik nicht im Wortschatz.

Noch mit solch abwegigen Gedanken beschäftigt, wurde einer Dame das Wort erteilt, die offensichtlich der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ angehörte. Sie hatte wohl das Amt der Protokollschreiberin inne. Sie begann damit, die Diskussion (und ich glaube auch die netten Leute) zu loben und führte jede Anregung und Bemerkung noch mal akribisch auf. Sie meinte noch was von Brainstorming, wobei ich nicht mehr genau weiß, auf was sie das bezog. Jedenfalls ist mir dabei besonders der Satz in Erinnerung geblieben: „Dann wollte jemand noch zwei Schranken bauen. Leider habe ich nicht mitgekriegt, wo das sein soll.“ Mir fällt da spontan ein, wo man die hinbauen könnte!

Was mir auch in Erinnerung bleibt, ist die Tatsache, dass trotz der „geballten Power an grünen Stadträten“ den ganzen Abend über kein Wort von Umwelt, Klimawandel, Lärmbelästigung oder Lebensqualität der Bürger – auch wir haben hier investiert! – gefallen ist. Meistens fragte ich mich, ob die nun für oder gegen diesen Umgang der Hockenheim-Ring GmbH mit ihren Bürgern sind. Es scheint als seien die Grünen mit weltbewegenden Dingen, wie der Begrünung der Dächer von Bushaltestellen derart beschäftigt, dass kein Platz für andere Dinge bleibt. So, liebe Grüne, könnt ihr bei mir keinen Blumentopf gewinnen!

Abschließend möchte ich mich noch bei den Herren Teske und Nerpel bedanken, die ihre Zeit geopfert haben, um zu erklären, was ihr Job ist. Am Ende des Tages waren wahrscheinlich beide froh, dass sie es nur mit netten Leuten zu tun hatten. Und ich bin mir fast sicher, dass auch OB Zeitler angesichts der wenig vehementen Forderungen einen angenehmen Abend gehabt hätte.

Leider hatte ich an diesem Abend noch einen Termin, sodass ich der harmonischen Veranstaltung nicht komplett bis zum Ende beiwohnen konnte. Wie mir jedoch meine Frau später mitteilte, habe ich keine tiefgreifenden Beschlüsse verpasst.

Claus Güppner, Hockenheim

Nicht hinters Licht führen lassen

Eines muss man dem Hockenheimring mit seinem Lärm ja zugute halten: Ohne ihn wären viele Leserbriefe nie geschrieben worden. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Haubenlerche, denn erst durch die Berichterstattung in dieser Zeitung konnte man erfahren, dass diese eigenwilligen Vögel ihre Brutplätze immer dort wählen, wo die Gemeindeverwaltungen gerade Gewerbegebiete erweitern wollen (Hockenheim, Talhaus oder Ketsch, Sachsenstraße). Man soll sich nicht hinters Licht führen lassen, warnt eine bekannte Redewendung.

Es geht beim Hockenheimring gar nicht um Lärm, es geht beim Ausbau der Autobahnraststätte an der A 6 nicht um Bäume und es geht im Talhaus nicht um Vögel. Das sind nur Vorwände, hinter denen die Absicht versteckt wird, das Wirtschaftsleben zu sabotieren. Es geht also darum, ob der Bürger diese Verlogenheit durchschaut oder ob er sich vereinnahmen lässt. Im letzten Fall wird er zum Biedermann, wie in Max Frischs Drama „Biedermann und die Brandstifter“. Biedermann hält die Leute, die gekommen sind, ihm zu schaden, für seine Freunde und unterstützt sie hingebungsvoll. Jürgen Hanselmann, Hockenheim