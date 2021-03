Die Anhäufung von (Beinahe)-Unfällen auf der Friedrichsfelder Landstraße bereitet Bürgern des Stadtteils Hirschacker große Sorgen – und das zu Recht. Wurde es doch in der letzten Zeit durch eine Vielzahl an Unfallvorkommnissen offensichtlich: Nicht nur ortsfremde, sondern insbesondere ortsansässige Verkehrsteilnehmer sind nahezu täglich einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt.

Die in diesem Zusammenhang propagierte Einschätzung der von mir fachlich wie menschlich sehr geschätzten Schwetzinger Ordnungsamtsleitung greift meines Erachtens allerdings zu kurz, wenn es da heißt: Die (Beinahe)-Unfälle würden in keiner Verbindung mit zu hoher Geschwindigkeit stehen, sondern sind allein der Tatsache ungeduldiger und unvorsichtiger Verkehrsteilnehmer geschuldet.

Aus erfahrungsbasierter Autofahrersicht eines Hirschacker-Anwohners, der Tag für Tag die Friedrichsfelder Landstraße mit ihren diversen Knotenpunkten nutzt, klingt diese Schlussfolgerung – bei allem Respekt – zu einfach und einseitig zugleich.

Zusatzzeichen für Linksabbieger respektive klassische Stoppschilder als eine effektive unfallprophylaktische Verbesserungsmaßnahme für die gegenwärtige Verkehrssituation in Betracht zu ziehen, das wirft Fragen auf. Denn, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche Verkehrszeichen, die grundsätzlich anwachsende Verkehrsdichte förderlich steuern, den immer dichten Verkehrsfluss in Rushhour-Zeiten intelligent regulieren, verantwortungslose Raser zur Vernunft bringen, bei blockierten Sichtverhältnissen und erlaubten 70 Kilometer pro Stunde das vorsichtige Hineintasten auf die L 597 erleichtern, Verkehrsteilnehmern einen sicherheitsförderlichen Überblick an den jeweiligen unübersichtlichen Knotenpunktarmen vermitteln?

Wohlwissend, kein Verkehrsexperte zu sein und dass bauliche Verkehrsmaßnahmen wohl überlegt sein müssen, eröffnen diverse Kreisverkehrstypen eine Vielzahl an Vorteilen. Gut geplant und geschickt angelegt, bieten sie ein hohes Maß an Verkehrssicherheit. Erzielt wird dies durch niedrigere Geschwindigkeit und durch eine geringere Kollisionsgefahr. Gleichzeitig können ein dichter Verkehrsfluss effizient gesteuert und eine überschaubare Verkehrslage erzeugt werden. Die Anzahl an Konfliktpunkten in einem Kreisverkehr ist weitaus geringer als an einem gewöhnlichen Kreuzungs- oder Knotenpunkt. Bessere Wirtschaftlichkeit durch die verteilende Wirkung und besserer Umweltschutz durch weniger Abgase und Lärm sind weitere Pluspunkte. Praktische Erfahrungen im Umgang mit verkehrsabhängigen Ampelsteuerungen – mittels Induktionsschleife – geben gleichfalls eine deutliche Erleichterung für den Verkehr sowie eine prophylaktische Wirkung zur Minimierung von Unfallgefahren zu erkennen.

Autofahrer stehen in der Pflicht, sich verkehrsgerecht zu verhalten. kommunale Verantwortungsträger stehen in der Verpflichtung, Bürger durch kluge, weitsichtige und situationsangemessene Lösungsmaßnahmen im Straßenverkehr wirkungsvoll zu schützen. Und zwar nicht erst in ferner Zukunft, sondern bei erhöhten Unfallrisiken „sofort“. Oder muss erst erneut ein schwerer Unfall passieren? Das Versagen im pandemischen Kontext führt uns vor Augen, zu was die Missachtung von Realitäten beziehungsweise unentschlossenes und zögerliches Handeln führen kann. „Made in Germany“ scheint vorbei zu sein. „Made in Schwetzingen“ dagegen hat Potenzial – da könnte was gehen! Dr. Roland Ullmann, Schwetzingen