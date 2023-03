Die Sache mit der Fahrradbox

Zur Bürokratie in Deutschland schreibt uns dieser Leser:

Man nehme drei zusammengehörige Mehrfamilienhäuser in Brühl mit Eigentumswohnungen. Eine ist meine. Ich bin 68 Jahre alt und nicht mehr in der Lage mein E-Bike aus dem Keller zu holen. Daher habe ich in unserer Eigentümerversammlung einen Antrag auf Fahrradgarage aus Metall für ein Fahrrad gestellt. Niemand sonst hatte Interesse und fast alle Eigentümer haben zugestimmt.

Wie immer wieder gelesen, habe ich einen Antrag auf Befreiung des Bebauungsplans für eine Grundfläche von zirka zwei Quadratmeter an der Giebelseite unseres Grundstücks gestellt. Dort befindet sich aus früheren Jahren bereits eine Betonfläche mit Ausbuchtungen, um Fahrräder abzustellen. Auf dieser Fläche soll meine Fahrradgarage erstellt werden. Ich habe sowohl einen Flurstücksplan mit Kennzeichnung, einen Vermaßungsplan der Metallbox mit 1,72 Metern sowie eine Kopie der Zustimmung aus dem Protokoll beigefügt. Erste Amtshandlung der Gemeinde Brühl: Sie hat wegen des angeblich öffentlichen Rechts noch mal alle Eigentümer angeschrieben zwecks erneuter Abstimmung innerhalb vier Wochen. Außerdem wird über diesen Antrag nicht in Brühl entschieden, sondern man leitet meine Absicht ans Landratsamt in Heidelberg weiter.

Von dort teilte man mir am 21. März mit, dass mein „Bauvorhaben“ auch den Aufgabenbereich weiterer Fachbehörden berührt und es werden Stellungnahmen angefordert. Mit einer Entscheidung über meinen „Bauantrag“ einer knapp zwei Quadratmeter großen Blechbox kann ich voraussichtlich bis zum 21. Juni rechnen.

Außerdem werde ich gebeten, davon abzusehen, Anfragen nach dem Stand der Angelegenheit vorzunehmen. Es klingt für mich alles so, als hätte ich einen Bauantrag für ein weiteres Mehrfamilienhaus gestellt.

Fazit: Bei so kleinen Dingen wird uns unsere Bürokratie noch umbringen. Einfacher war es, als Fake-Corona-Testcenter ohne Prüfung an Geld von der Bundesregierung zu kommen.

Marliese Eichert, Brühl