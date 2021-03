Nullrunde für Westrentner, parallel dazu werden die Ostrenten „geringfügig“ erhöht! Zu dieser Glanzleistung darf man unseren Minister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil (Schutzpatron der Rentner), ein Lob aussprechen!

Während in Zeiten der Corona-Pandemie unsere politische Intelligenz krampfhaft versucht, die Krise und deren Lockdown sowie die Kosten begreifbar zu machen, streiten Virologen und andere „schlaue Experten“ – die Länderchefs – über Impfstoffe und Strategien.

Unterdessen steigen Fallzahlen, Sieben-Tage-Inzidenz und Todesrate – und in den Krankenhäusern erhöht sich die Zahl der Intensivpatienten dramatisch, wobei die Lage in anderen Ländern noch schlimmer ist! Über eigene Versäumnisse sowie Fehler und Missmanagement wird der Mantel des Schweigens gehüllt.

Was Merkel und Co. uns Bürgern zumuten wollte, ist der Gipfel des Zumutbaren! Fünf Tage Osterruhe, Schließen aller Läden, Einkäufe nicht mehr möglich. Anscheinend herrscht nicht nur Ratlosigkeit, sondern bei unserer Kanzlerin bricht Panik aus, sie ist des Regierens müde, weil Kritik von allen Seiten auf sie niederprasselt. Wie sagte Friedrich August III., der letzte sächsische König: „Macht doch euern Dreck alleene!“ und dankte ab.

Aufträge für Schutzkleidung wurden ohne Ausschreibung vergeben, deren Kosten in Milliardenhöhe nie in Frage gestellt, sondern in Lobbyisten Manier leichtfertig bezahlt! Diese Suppe dürfen nun jene Menschen auslöffeln und Verzicht üben, die am schwächsten sind, mit Reichtümern nicht behaftet, lange Zeit gearbeitet haben, um das Rentnerdasein zu genießen.

Anstatt dem Volk gemäß Wählerauftrag zu dienen, scheuen sich „einige Parlamentarier“ nicht, ihr „mickriges Einkommen“ mit Nebenverdiensten und undurchsichtigen Geschäften skrupellos und korrupt aufzubessern. Dass diese Pandemie von uns allen Opfer, Leid und Geduld fordert, ist tragisch genug, wer dies aber zu seinem Zweck ausnützt, hat in der Politik nichts verloren. Da ja alsbald die Bundestagswahl ins Haus steht und die Wahlkämpfer um jede Stimme buhlen, ist darauf zu hoffen, dass die Wählerschaft das Kreuz an der richtigen Stelle setzt! Man bedenke: Auch Rentnerinnen und Rentner sind mündig und wahlberechtigt!

Gerhard Klee, Ketsch