Die Reaktion unseres Parlamentes auf die Rede von Wolodymyr Selenskyj im Bundestag: keine Aussprache über die Kriegssituation in der Ukraine, wie von der CDU beantragt. Ein würdeloser Moment für die Demokratie in unserem Land – die historische Stunde des Parlamentes wurde damit versäumt! Stattdessen Geburtstagswünsche und unnütze Debatten über die Impfpflicht, aber wie gewohnt – ein trauriges Schweigen des Kanzlers!

Was geht eigentlich in den Köpfen der Regierung vor – hat sie reales Denken vergessen? Corona-Erleichterungen bei steigender Inzidenz und der gewohnte Flickenteppich von Regelungen in den einzelnen Bundesländern. Wieder nichts aus den letzten zwei Jahren gelernt – Ungeimpfte im Vorteil – unverständlich! Die Position der FDP wird sich hier noch bitter rächen.

Doch zurück zum Anfang: Deutschland hat Waffen an die Ukraine versprochen, aber die Bundeswehr kann – warum auch immer – nicht die gesamte Anzahl liefern. Wir sind der viertgrößte Waffenexporteur der Welt – wo ist das Problem dabei, die nötigen, modernen Waffensysteme zu bestellen und dann endlich nach dem unverständlichen Zögern zügig und massiv an die Ukraine zu liefern? Wie lange wollen wir dem sinnlosen Zerstören eines Landes und damit auch dem Auslöschen der Bevölkerung noch zusehen? Damit wir uns richtig verstehen: Der Eintritt der Nato in den Krieg ist von mir nicht gewollt!

Aber wie soll man Putin die Stirn bieten, wenn die Ukraine weitgehend wehrlos dasteht? Diese Bevölkerung kämpft auch für die Freiheit, die wir jahrzehntelang bei uns gewohnt sind. Der russische Despot versteht doch nur Stärke und klare Ansagen des Westens.

Auch US-Präsident Biden hätte nie die Aussage tätigen sollen, dass er ein Eingreifen in diesen Krieg ausschließt – das muss man gegenüber einem Taktiker wie Putin „offenlassen“, er sollte einfach mit allen Optionen rechnen müssen. Putin wird vor einem militärischen Sieg keine friedensbringenden Verhandlungen und keinen Waffenstillstand anbieten. Er taktiert und lässt die gesamte Diplomatie auflaufen und bloßstellen. Und die Flüchtlingswelle rollt weiter auf uns zu.

Fragen Sie mal die baltischen Staaten, Polen, Tschechien und die Slowakei. Die haben doch alle die russische Gewaltherrschaft kennengelernt und wissen genau wie Putin tickt.

Warum darf er allein die Kriegspropaganda bestimmen? Gibt es keine Möglichkeit, diese Lügen auch seiner russischen Landbevölkerung im jetzigen Informationszeitalter mitzuteilen? Da ist die Jugend der Welt gefordert, das global zu ändern.

Die deutsche Politik unter Angela Merkel hat seit 2008 und nach der Krim-Annexion 2014 die Grundlage für dieses Desaster gelegt. Es wurden in Sachen Energie, Bundeswehr, Technologie-Abhängigkeit und Digitalisierung nur Baustellen hinterlassen. Das ist jetzt ein Dilemma für die Ampel-Koalition und sollte auch der CDU im Nachhinein zu denken geben.

Diese gesamte Abhängigkeit von Russland und China muss beendet werden, koste es, was es wolle – sonst werden wir an den Folgen noch viel teurer bezahlen! Wünschen wir uns eine neue Außen- und Sicherheitspolitik, die Versäumnisse der Vergangenheit korrigiert. Die momentane Handlungsweise von Habeck und Baerbock lässt uns hoffen.

Siegfried Braun, Speyer

Aufruf zum Dritten Weltkrieg

Eines muss man dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj lassen, er ist tatsächlich ein exzellenter Schauspieler, der Millionen Menschen für dumm verkauft. Sein angeblicher Heldenmut – die Ukraine kämpfe für die Demokratie und Freiheit Europas und der Welt – besteht doch nur darin, für seine militärische Unterlegenheit im Krieg gegen Russland genügend Unterstützer zu finden. Dabei scheut er sich auch nicht, Europa und die Nato zu militärischen Handlungen zu drängen, welche definitiv in einem Dritten Weltkrieg enden könnten. Ebenso drängt er die EU – sein Land als Mitglied schnellstens anzuerkennen – damit die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Kriegseintritt gegeben sind.

Aber ist die restliche Welt denn nicht schon im Krieg? Waffenlieferungen in ungeahnter Milliardenhöhe sind in meinen Augen bereits Kriegsbeihilfen. Aber die Rüstungslobby weltweit freut sich über steigende Kursgewinne an den Börsen.

Dass Wolodymyr Selenskyj nicht der Staatsmann ist, für den er sich ausgibt, zeigen die sogenannten Pandora Papers – welche man zum besseren Verständnis (wie ein Schauspieler schnell reich wird und Oligarchen bekämpft) selbst im Internet lesen sollte.

Dabei haben sich Europa, Nato, Amerika und speziell auch Deutschland bereits in gefährliches Fahrwasser begeben, indem sie die Ukraine finanziell und militärisch unterstützen.

Ich bin bestimmt gegen jegliche russische Aggression und Kriegstreiberei auf dieser Welt – aber gleichwohl auch gegen sinnlose Aufrüstung als Antwort darauf, denn diese verlängert nur noch die Streitigkeiten. Jede Waffe und neues Kriegsgerät bringen nur noch mehr Tote und Leid. Und wo bleibt der Aufschrei für gleiches Vorgehen in China, Syrien, Irak und sonst wo?

Auch 100 Milliarden Euro Sonderfond für die Kriegskasse in Deutschland zur Verfügung zu stellen, finde ich aberwitzig in Zeiten von Corona und den erfolgten Naturkatastrophen. Ebenso, dass die EU nun für eine Milliarde Euro Waffen für die Ukraine einkaufen will, wobei Deutschland hier einen Anteil von 26 Prozent (also 26 Millionen – bei insgesamt 27 Mitgliedsstaaten übernimmt) finde ich schon aberwitzig. Ein Grund mehr, um keine der sogenannten Volksparteien mehr zu wählen, denn gerade Deutschland hätte die besten ethischen und geschichtlichen Argumente, um sich aus allen Kriegshandlungen herauszuhalten.

Rudi Lakus, Ketsch

Krieg tötet und bringt Leid

Seit Jahren sorgen sich die Leser der Schwetzinger Zeitung in ihren Samstagsbriefen um den Frieden und das Weltklima. Aus guten Gründen und in Übereinstimmung mit zahlreichen Initiativen und universitären Instituten: Schüler, Politiker und Wissenschaftler – von Fridays for Future bis zum Potsdamer Institut für Klimaabschätzung, zum Weltwirtschaftsforum und der UN-Vollversammlung – zeigen uns eine Generationen übergreifende Einheit der Gutwilligen. Ältere und jüngere fühlen sich mitverantwortlich und ermutigen einander.

Die Gründe für ihre Zusammenarbeit werden von Stunde zu Stunde dringender. Niemand kann mit Sicherheit sagen, ob er oder sie schnell und energisch genug gehandelt hat oder handeln kann, schon allein, um die Klimakatastrophe wenigstens zu verlangsamen: Unerträglicher Temperaturanstieg, Hungertod durch Dürren, ein Abschmelzen des Polareises mit steigendem Meeresspiegel und Überschwemmungen – all das wird von den nicht direkt Betroffenen leider oft verdrängt. Gewissenhafte Zeitgenossen reagieren verzweifelt und müssen sich gleichzeitig Mitschuld vorwerfen lassen.

Mitten in diese kollektive Selbsterforschung fiel nun der verbrecherische Angriff Putins auf die Ukraine. Er zerstört nicht nur die bisherigen Erfolge im Kampf um die Klimarettung, sondern wirft die Erde um Jahre zurück. Die Menschheit wird im Bemühen um eine Senkung des CO2-Ausstoßes um Jahre zurückgeworfen. Die Fristen für eine Begrenzung der Schäden werden dadurch ständig enger. Viele, denen das bewusst ist, verzweifeln, da gerade das Gegenteil geschehen müsste: Nur eine ständige Senkung des CO2-Ausstoßes sichert unser Überleben.

Bedenken wir doch: Die Explosionen der Bomben, Granaten oder Raketen, die Putin auf Ukrainer abfeuert, produzieren zunächst das Vielfache ihres Gewichts an CO2. Hinzu kommt, dass die zerstörten Bauwerke mit gigantischen Kosten und dem tausend- bis millionenfachen Verbrauch von CO2 neu errichtet werden müssen. Und das sind nur die materiellen Schäden. Schon sie gefährden unsere Zukunft. Zugleich werden Tausende sterben, verletzt, zu Krüppeln und traumatisiert werden, was den Neubeginn noch weiter erschweren wird.

Proteste und Demonstrationen der Gutwilligen sind nicht nutzlos, reichen aber nicht. Eine zweite Abstimmung der UN-Generalversammlung ist dringend anzustoßen. Der Kampf der Menschheit um ihr Überleben braucht einen neuen kraftvollen Antrieb – mit dem Westen, mit China und mit Gott.

Helmut Mehrer, Brühl

Noch mehr Horror mitten im Krieg?

Seit Wochen herrscht in der Ukraine Krieg mit Feuer und Verwüstung und viele Flüchtlinge kommen zu uns. Was werden sie wohl empfinden, wenn sie hier mit Plakaten eines „Zirkus des Horrors“ empfangen werden, auf denen das Höllenfeuer dargestellt wird?

Aus christlicher Sicht möchte ich vor einer Verharmlosung des Okkulten ausdrücklich warnen. Damit lässt sich nicht spaßen oder spielen, denn der Teufel und die Hölle sind schreckliche Realität, was die Bibel unmissverständlich erklärt und was viele okkult belastete Menschen am eigenen Leib erfahren.

Soll deren Zahl durch beängstigende Szenen in einem solchen Zirkus noch vergrößert werden? Viel besser wäre es, wenn sie statt mit einem Höllenzirkus mit der Frohen Botschaft von Jesus Christus über Neuanfang und Versöhnung empfangen würden.

Helmut Olbert, Grasellenbach