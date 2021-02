Die EU-Kommissarin Kyriakides forderte von Astrazeneca, die vertraglich vereinbarte Menge Corona-Impfstoff fristgerecht an die EU-Staaten zu liefern. „Wir stecken in einer Pandemie, und wir verlieren jeden Tag Menschen.“ Die Hersteller von Impfstoffen hätten eine „moralische, gesellschaftliche und vertragliche Verantwortung“. Wenn zuerst an die moralische Verantwortung appelliert wird und später an die vertragliche, dann scheint der Vertrag wohl nicht viel herzugeben. Schon im März 2020 hat uns Dietmar Hopp (Eigentümer der Firma Curevac) vor den Fängen Trumps gerettet: „Er (Hopp) will einen möglichen Impfstoff solidarisch verteilen!“ Dumm nur, dass es bis heute von ihm nichts zu verteilen gibt.

Aber auch andere EU-Impfstofflieferanten können nicht liefern. Letzte Meldung: Impfstoffrückschlag bei Sanofi: „Wird 2021 nicht fertig“ – also sollten wir auch in Zukunft mit diesen Impfungen pro Tag rechnen: USA: 1 571 435 – England: 423 321 – Deutschland: 129 038. Diese Zahlen verdeutlichen, dass es nicht an der Produktion (USA und England zusammen täglich zwei Millionen), sondern am ausgehandelten Vertrag liegt: Trump und Johnson haben im Sommer verbindliche Verträge abgeschlossen und einen ordentlichen Preis bezahlt!

Wenn Deutschland in diesem Tempo weiterimpft, wird es April 2023, bis wir durchgeimpft sind. Ausgerechnet die USA dürften als eines der ersten westlichen Länder dies erreichen und wirtschaftlich zusammen mit den Chinesen durchstarten: Wir werden zusehen müssen, weil uns Corona noch fest im Griff hat! In dieser misslichen Lage will uns sogar Putin mit seinem Sputnik V – mit hohem Wirkungsgrad – helfen. Aber von ihm dürfen wir im Gegensatz zu Ungarn, wohl nichts nehmen – auf keinen Fall.

Es gibt einen guten Grund für diese Misere: Wir haben die Reaktion auf die Pandemie den Bürokraten überlassen. Bürokraten sind aber nur gut darin, Probleme zu vermeiden, indem sie Entscheidungen vermeiden. Bürokraten, die Initiative zeigen, werden bestraft (Merkel ist in dieser Disziplin perfekt). Dies hat sich als Kultur in der deutschen Ministerialbürokratie festgesetzt und durch alle Ebenen gearbeitet. Es gibt Bürgermeister und Landräte, die von der Brücke ins kalte Wasser springen, wenn es dafür eine Vorschrift gibt. Dass es auch anders geht, zeigen die Oberbürgermeister von Tübingen und Rostock, die durch ihr intelligentes Handeln den Bürgern bald wieder fast normales Leben erlauben können. Der OB von Rostock sieht die Entscheidungen des Bundes kritisch: Für ihn scheint es, als gäbe es in der Bundespolitik drei Szenarien:

1. Wenn die Infektionen steigen, an den Maßnahmen festhalten, damit sie nicht weiter steigen.

2. Wenn die Infektionszahlen stagnieren, an den Maßnahmen festhalten, damit sie nicht wieder steigen.

3. Wenn die Fallzahlen dann endlich sinken, an den Maßnahmen festhalten, damit sie weiter sinken.

So stolpern wir mehr oder weniger durch eine Pandemie, die mutige und klare Entscheidungen, flexibles Verhalten und persönliche Verantwortung erfordert hätte. Stattdessen überträgt das Parlament die Macht an die Regierung. Diese bildet Arbeitsgruppen aus Ministerpräsidenten, um Verantwortung abzuschieben und sich abzusichern, bevor man einen Fehler macht. Das Ergebnis: Am 1. November schließt man Restaurants, Schlossgarten und Wohnmobilparkplatz, weil man sich sicher ist, dass sich das Virus von dort aus am gefährlichsten verbreitet. Im Dezember explodieren die Zahlen, also lag man mit der Schließung des Schlossgartens „richtig“ – diese Logik muss nicht jeder verstehen! – und schließt dann noch den Einzelhandel sowie Schulen – und sperrt uns auch noch ab 20 Uhr ein.

In Wahrheit waren und sind diese „Irrlichter“ vollkommen ahnungslos, weil sie es versäumt hatten vom April bis Oktober entsprechende Untersuchungen zu machen. Dass in der Impfreihenfolge zum Beispiel der Flüchtling weit vor Lehrern und Erziehern geimpft wird, zeigt welche Bedeutung Bildung hat. Erstaunlich, wie viele Deutsche die Achsel zucken und Frau Merkel und Herrn Kretschmann zustimmen: „Im großen Ganzen ist nichts schiefgelaufen.“

Ehrlich jetzt: Funktioniert die 75 Millionen Euro teure Corona-App bei Ihnen? Demnächst können Spritzen, Nadeln oder Kochsalzlösung knapp werden. Einer noch kleinen Minderheit ist das Lachen vergangen. Aber was machen die, die unser Land nicht von rechts, sondern durch diese Politiker gefährdet sehen, die befürchten, dass Wirtschaft und der soziale Frieden irreparable Schäden erleidet?

Wer ein Restaurant hat, kann es machen wie der Brauhaus-Wirt in Schwetzingen: Er erlässt ein Lokalverbot für Berufspolitiker: Eine geniale Idee! Für den Bürger bleiben nur die Wahlen, weil es Rücktritte wegen Fehlentscheidungen schon lange nicht mehr gibt. Mit der Art Demokratie, wie wir sie in der EU haben, wird das allerdings schwierig: Kann die EU-Chefin Ursula von der Leyen abgewählt werden? Leider nein, da man in dieses Amt nicht gewählt wird. In dieses Amt wird man von Regierungschefs „(ab)geschoben“ und bleibt dort solange sitzen, wie man will!

Wer dieses Vorgehen demokratisch nennt, muss Gerhard Schröder zustimmen: „Putin ist ein lupenreiner Demokrat!“ Genau die gleichen Politiker und Beamten, die hier von der Notwendigkeit von Spritzen für das Verspritzen von Impfstoffen überrascht sind, genau die wollen uns erzählen, wie wir zu leben haben, weil sie es „besser“ wüssten.

Diese Regierung hat jede Legitimation für bevormundende Regulierung verloren. Dieses Staatsversagen ist nur noch peinlich.

Bernd Bauer, Schwetzingen