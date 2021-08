Wie ihr Leser jo sicher wisse dud, moi Mundartgedichde un Gschischde in Buchform, in Schwetzinge gedruggd, verkaafe sich gut. Besunners a sicher, weil des Geld jo zu 100 Prozent werd gschpended fa die Nodgemoinschafd un Veroine, awwer a zu guder ledschd lässt ma näd die Flutopfer alläh. Des alles konn ma awer a näd alläh mache un ma braucht vun de Schwetzinger Laid Unnerschdüdzung (Unterstützung), die des kaafe, awwer a Gschefdsleid, die in ihrm Lade helfe beim Verkaafe. Egal wen ich ogsproche hab, jeder hod glei frogd, wie oder wo er helfe konn. Allerdings s’ware immer Schwetzinger Gschefdsleid, bei Filiale, wo die Chefs näd zu sehe sinn, do heesd es immer, es dud mir leid.

Wer in Schwetzinge Steiere (Steuern) zahlt un a so noch helfe dud, denne Leid muss isch besunners donge. Die große Versandhaiser, ihr wissd wie se heese, gud die brauchd ma als a ämol, awer sunschd? Die schigge Pagede ofd, zu große Kischde, wo newe der Ware a der Abfall (jede Menge umweldfreundliches Plasdig?) Verpackungsmadderial in Schwetzinge bleibd. Die küm-merd awer a ned, was von dem Kaaf im Schdadtseggel (Stadtkasse) bleibd.

Ich bleib moim Schdiel un Schwetzinge treu, un kaaf, wenn möglich, viel bei de Schwetzinger Gschefde oi. Schwetzinge wär mehr dod un näd so schäh, gäb es in der Schdadt kä Gschefde un kän Margd, wo ma hie kännd gäh. A die Unnerschdüdzung fa die soziale Varoine un Organisatsione dud do drunner leide. Näd falsch verschdehe, isch will kän Moralaposchdel schpiele. Awwer will doch so Monsche zum Denge oh’rege. Vor allem die, die in gudem Glawe uff die Schdroß gehe un fa ä besserie Umweld demonschdriere. De Kaffee im Caf’ dringe ohne Becher un die Maske ned vergesse. Nochämol on eich all, Dongschäh un nix fa ugud, Allah, bis die negschd Woch!

