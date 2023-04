E-Scooter – gefährliche Stolperfallen

Zu den E-Scootern, die es vor allem in größeren Städten gibt, erreicht uns diese Zuschrift:

„Niemand ist so blind wie der, der nicht sehen will.“ – Das frage ich mich oft, wenn ich mal wieder fast über einen wild abgestellten E-Tretroller stolpere und mich gerade noch so abfangen kann. Es gibt sicher genug Blinde, Menschen mit Sehbehinderung oder auch ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind und es nicht schaffen, vielleicht auch schon gestürzt sind und schlimmstenfalls Verletzungen davongetragen haben.

Ich wohne in Mannheim und arbeite in Schwetzingen, zähle vor dem Gesetz als Blinder. Trotz meiner noch vorhandenen geringen Sehkraft ist es mir manchmal nicht möglich, die wild in der Landschaft abgestellten E-Scooter zu erkennen.

Ich frage mich, ob die, die die Roller einfach mitten auf den Weg oder in der Landschaft abstellen, nicht sehen (wollen), dass dies für viele andere eine große Gefahr darstellt. Oder, ob sie einfach nicht darüber nachdenken und die Geräte völlig gedankenlos nicht ordnungsgemäß abstellen?

Apropos: Wie ist denn die konkrete Ordnung in diesem Fall überhaupt? Gibt es hier rechtliche Grundlagen?

Ein sogenannter stationsloser Verleih – ohne feste Abstellplätze – ist nicht untersagt. Das bedeutet, es ist leider wohl völlig legitim, dass die E-Scooter, egal wo, kreuz und quer abgestellt werden dürfen.

Die Kommunen sind zwar angehalten diesbezüglich für mehr Sicherheit zu sorgen, aber wird das tatsächlich auch gelebt beziehungsweise überprüft?

In Paris sollen die E-Scooter aufgrund der vielen Unfälle sogar wieder abgeschafft werden, Heidelberg will die Roller zwar nicht verbieten, aber die Regulierung soll verschärft werden.

Vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) wurde schon gefordert, dass man die Abstellflächen doch kontrastreich markieren und so ausweisen solle, dass sie mit einem Blindenstock ertastet werden könnten. Nutzer und Nutzerinnen sollten die Ausleihe eines E-Scooters nur auf diesen Flächen beenden.

Es ist schade, dass es bundesweit keine einheitlichen Richtlinien hierfür gibt. So kann jede Kommune dieses wichtige Thema handhaben, wie sie es für notwendig hält oder wie es die Stadtkasse zulässt.

Wie so oft scheint auch hier das Thema Inklusion oder in diesem Fall die Sicherheit sehbenachteiligter Menschen an den Finanzen zu scheitern. Oder ist es eher der wahre Wille, der fehlt? Ich kann daher nur an jeden Nutzer und Sehenden appellieren, die Geräte entweder wieder an den Ausleihstationen abzustellen oder die wild abgestellten Roller von den Laufflächen auf Gehwegen zur Seite zu stellen. Mit dieser Geste kann vielleicht viel Unheil vermieden werden.

Kürsat Özdemir, Mannheim