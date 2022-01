Dieser Tage ist die Entscheidung eines australischen Gerichts gefallen, dass Tennisspieler Novak Djokovic das Land wieder verlassen muss, weil er nicht geimpft ist. Daran haben sich viele Gemüter rund um die Welt erhitzt. Meiner Meinung nach war die Entscheidung richtig, dass Djokovic aufgrund fehlender Impfung das Land verlassen muss.

Er ist zwar ein Ausnahmeathlet in seiner Sportart, aber auch nur ein Bürger wie alle anderen. Es wäre meines Erachtens nicht richtig, wenn Einzelne, die über die nötigen persönlichen Kontakte und das nötige Geld verfügen, sich über alle Regeln hinwegsetzen könnten.

Rund um den Globus mussten Milliarden von Menschen Einschränkungen in Kauf nehmen und über die Länder finanzielle Belastungen mittragen, um die Auswirkungen von Corona einzudämmen. Es wäre daher außerordentlich ungerecht, wenn solche Einzelpersonen – mit welchen juristischen Winkelzügen auch immer – zum Erfolg kämen.

Bei Novak Djokovic könnte sich sogar der Verdacht aufdrängen, dass der vermeintlich positive Test im Dezember gefaked war, um im Januar durch eine Freitestung den Genesenenstatus zu erreichen. Alle bekannt gewordenen Fakten sprechen nicht dafür, dass er an Corona erkrankt war. Unabhängig davon war es bekannt, dass für eine Einreise nach Australien die Impfung erforderlich ist.

Es wäre auch gut, wenn hierzulande diejenigen, die sich bisher der Impfung verweigert haben, ihre Meinung ändern würden. Je früher eine ausreichende Quote der Impfungen in der Bevölkerung erreicht wird, desto eher können wir in ein freieres Leben zurückkehren. Je schneller stehen genügend Intensivbetten für andere Erkrankungen zur Verfügung und müssen nicht für Impfverweigerer bereitgehalten werden, die sich mit ihrer festen Überzeugung geirrt haben, das Virus könne ihnen nichts anhaben.

Manfred Döring, Brühl