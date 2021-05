Ein Blick auf Zahlen, die Mut machen

Zum Leserbrief „Bundesregierung hat sogar viel Mut bewiesen“ (SZ vom 24. April) wird uns geschrieben:

So eine Antwort wie von Manfred Döring zu meinem Leserbrief bezüglich der Beschneidung der Bürgerrechte habe ich befürchtet. Kaum äußert sich jemand zu diesem Thema in Verbindung mit Corona – Schublade auf und ab in die rechte Schmuddel- beziehungsweise Querdenkerecke. Eigentlich müsste ich ihm dies übelnehmen, aber er kennt mich ja nicht persönlich und weiß es deshalb einfach nicht besser. Hätte Manfred Döring meinen Beitrag aufmerksamer gelesen und wünschenswerterweise den zitierten Volker Pispers mal auf Youtube besucht (von ihm gibt es sehr empfehlenswerte Beiträge zu den unterschiedlichen politischen Themen), hätten er mich bestimmt nicht in die AfD-Ecke gestellt. Ich mache es mir aber jetzt mit ihm genauso einfach und packe ihn in die Schublade der Ja- und Amen-Sager, die wohl wenig hinterfragen, und derer, die scheinbar finanziell auf der sicheren Seite dieser Gesellschaft stehen. Meine Kritik bezog sich auch nicht nur auf die mangelhafte Pandemiebekämpfung, sondern in erster Linie auf die Versäumnisse der Politik in den letzten 20 Jahren, die uns überhaupt erst in diese Schwierigkeiten gebracht haben.

Was mich auch stört, ist dieser dauernde Hinweis auf die zirka 80 000 Toten, die Opfer des Virus wurden. Ich möchte diese Zahl auch nicht kleinreden und es tut mir um jeden dieser Menschen leid, aber: Diese Anzahl wird von Sterbefällen allein durch Herzinfarkt, Krebs, Embolien und Grippe in jedem Jahr deutlich übertroffen. Auch da wären Todesfälle teils zu verhindern gewesen – Thema Übergewicht, Diabetes, falsche Ernährung, mangelnde Bewegung und andere. Leider interessiert sich für diese Zahlen kein Mensch und seit Corona erst Recht nicht. Für diese Toten werden ja auch keine medienwirksamen Gedenkgottesdienste abgehalten oder Kerzen ins Fenster gestellt. Vielleicht sollten Manfred Döring und auch viele andere sich mal etwas weniger von dieser einseitigen, angstmachenden Berichterstattung und diesem Zahlenwahnsinn beeinflussen lassen.

Betrachten wir die Zahlen doch einfach mal so: Basierend auf dem Lagebericht des RKI vom 19. April 2021 betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 99 834 Gesunde/100 000 Einwohner. Gesund geblieben sind 80 036 857 Millionen (96,2 Prozent), genesen sind 3 073 693 Millionen (97,4 Prozent). Das sind doch Zahlen, die Mut machen und allemal besser als jene, die wir täglich präsentiert bekommen.

Ich frage mich auch, wo die von unseren sogenannten „Experten“ vor Ostern, mittels Simulation am Computer hochgerechneten Inzidenzen größer 2000 geblieben sind. Seit dieser Zeit dümpeln doch die Zahlen, auch ohne damals gezogener Notbremse, deutlich unter 200 herum. Dazu empfehle ich auch mal das Interview von Professor Dr. Krause, Epidemiologe von der TU Braunschweig, auf „tagesschau.de“ vom 14. April 2021. Er sieht, genau wie einige seiner Kollegen das reine Schauen auf Inzidenzen als ungeeignetes Mittel für politische Entscheidungen beziehungsweise Maßnahmen.

Um das hier aber nicht ausufern zu lassen, biete ich Manfred Döring gerne ein persönliches Gespräch bei kühlem Bier und dementsprechendem Abstand an. Dann könnten wir herausfinden, ob wir wirklich in die aufgemachten Schubladen gehören. Ich habe nämlich leider das Gefühl, dass eine kritische Meinung zu gewissen Themen in unserem Land, immer weniger akzeptiert und geduldet wird. Schade, weil auch dies muss eine Demokratie aushalten können.

Robert Krieger, Brühl-Rohrhof

