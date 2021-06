Ein Konflikt, der kein Ziel finden wird

Der Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel hält noch – bis jetzt. Aber – nur so lange, bis die Hamas ihre Raketenvorräte vom Iran wieder aufgefüllt hat. Seit 1948 – der Ausrufung des Staates Israel – gab es nur kurze „Ruhezeiten“. Einen Tag nach der Staatsgründung (14. Mai 1948) griffen alle umliegenden arabischen Staaten den neuen Staat Israel an. Dabei besetzten sie völkerrechtswidrig Ost-Jerusalem (das mit seinen über 70 Synagogen die Heimat der rabbinischen Juden war) und das gesamte jüdische Westjordanland, dessen jüdische Bewohner diese Teile verlassen mussten!

1967 war Israels Armee so gefestigt, dass sie diese Gebiete zurückerobern konnte. 1973 folgte der Jom-Kippur-Krieg, wo wiederum alle arabischen Staaten Israel an ihrem höchsten Feiertag angriffen, um sie „ins Meer zu werfen“. Nur durch große Wunder siegte Israel über die Übermacht.

Der Leserbriefschreiber vom Samstag fragte, welchen Preis Israel bereit wäre, für den Frieden zu zahlen? Für die Hamas und die aufgewiegelten Araber gibt es nur einen Preis: Die Auslöschung des Staates Israel! Wie viele sogenannte „Friedensabkommen“ wurden – zum Teil mit der Unterstützung Amerikas – schon geschlossen?

Die „Palästinenser“ bekommen ja den Hass auf Israel mit der Muttermilch eingeflößt. Nach einer neuen Umfrage im Gaza geben die meisten Bewohner allein der Hamas die Schuld für ihre Notlage und würden – wenn sie könnten – Gaza verlassen.

EU und Weltgemeinschaft können noch so viele Forderungen für Frieden stellen: Die Hamas mit Rückendeckung des Irans, wird keine Ruhe geben, bis Israel ausgelöscht ist! Sie will weder Frieden noch Zweistaatenlösung! Sie will das Land mit Hauptstadt Jerusalem. Alles andere ist falsche Propaganda, die die naive Welt glaubt.

Dora Weimer, Hockenheim

