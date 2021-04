Ein wichtiger Schritt

Seit Jahrhunderten schon stehen die Ein-Gott-Religionen unter Anklage. Sie seien Kriegstreiberinnen. Man wirft ihnen vor, Gläubigen nach dem Tode die ewige Seligkeit vorzu-gaukeln und sie dadurch zu verführen, das irdische Leben ihrem Glauben zu opfern. Als Befreier „heiliger“ Stätten oder Selbstmordattentäter.

AdUnit urban-intext1

Nicht wenigen Beobachtern klingen solche Verdächtigungen plausibel. Tatsächlich wurden in der Vergangenheit Kriege mit der Verbreitung oder Verteidigung einer Religion begründet. Einer der erfolgreichsten Eroberungszüge der Geschichte gelang den Muslimen im siebten und achten Jahrhundert. Mohammed und seine Kalifen nahmen zwei Drittel der Mittelmeerstaaten in Besitz. Nimmt man das wieder christlich gewordene Spanien aus, gehören alle damals besetzten Länder noch heute zum Islam. Musterbeispiele der Friedfertigkeit sind sie freilich nicht. Werden sie es je?

Auch die älteste Religion, die jüdische, entging dem Einsatz von Gewalt nicht. Schon Abraham musste seinen Neffen Lot mit einer Truppe befreien. Für die Rückkehr der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei in das „Gelobte Land“ reichten Moses und Aarons Gebete nicht. Ohne die Soldaten Josuas wären sie aufgerieben worden. Mit ihrem Gott, seinen Priestern, Propheten und Königen behauptete sich das jüdische Volk 1000 Jahre lang. In seinem auf Gottes- und Nächstenliebe begründeten Gegenentwurf zum Judentum seiner Zeit lehnte Jesus jegliche Gewalt ab. Seine Anhänger, die Christen, hielten sich an dieses Gebot. Solange sie verfolgt wurden und ihre Gottesdienste im Verborgenen feiern mussten, war die Nächstenliebe eine Überlebensstrategie. Als Kaiser Konstantin sie aus den Katakomben herausholte und ihr Glaube bald danach zur Staatsreligion wurde, begann ihr Sündenfall. Von da an waren sie an allem beteiligt, was in ihren Ländern geschah. Es wäre nun nachzuprüfen, ob es in den folgenden 1500 Jahren überhaupt eines ohne einen Krieg gab, der nicht in irgendeiner Form mit der Religion in Verbindung stand. Alle Staaten Europas mit ihren Kaisern und Königen waren beteiligt, selbstverständlich auch die Päpste, die germanischen Stämme, die Völker Amerikas, die versklaven Afrikaner, Muslime von der Ur-Expansion bis zu den Türkenkriegen des 18. Jahrhunderts. Erst mit der Französischen Revolution und der Entstehung der Nationalstaaten Italien sowie Deutschland trat die Religion in den Hintergrund. Juden wurden Opfer des Holocaust.

Heute, ein Dreivierteljahrhundert nach diesem schlimmsten Verbrechen der Menschheit, leiden die Juden und ihre Nachbarn wie zur Zeit Josuas. Obwohl sie den gleichen Gott verehren, gelingt es ihnen nicht, geschwisterlich zusammenzuleben. Doch die geistlichen Oberhäupter der Christen und Muslime nähern sich. Vor 40 Jahren hatte Papst Johannes Paul II. mit Friedensgebeten die erste Tür zum Islam geöffnet. 2019 traf sich Franziskus mit al-Tayyib, dem sunnitischen Rektor der Al-Azhar-Universität in Kairo. Gemeinsam forderten sie den Weltfrieden und die Geschwisterlichkeit aller Menschen. Die Geschwisterlichkeit bezog die Schiiten indirekt ein, offiziell jedoch erst ab dem 6. März, als der Papst in Nadschaf die Zustimmung des schiitischen Großajatollahs al-Sistani zur Aufnahme in die weltweite geistliche Verwandtschaft erhielt. Dem vor Kurzem noch diktatorisch regierten Irak war dieser Anlass so wichtig, dass er den 6. März zum nationalen Feiertag der Koexistenz und Toleranz erklärte. Diesen Schritt kann man nicht hoch genug einschätzen: Geschwister, die sich bislang fremd waren, haben sich gefunden, um an der Seite aller anderen die Erde und die Menschheit zu retten.

AdUnit urban-intext2

Helmut Mehrer, Brühl