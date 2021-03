Zum Artikel „Organisation klappt reibungslos“ (SZ-Ausgabe vom 22. März) wird uns geschrieben: Am Samstag, 20. März, wurden in der Rheinfrankenhalle in Altlußheim einige über 80-Jährige geimpft. Unsere Bürgermeister von Neulußheim und Altlußheim ließen sich mit Maske ablichten und im Bericht wird erwähnt, welch großartiger Schritt dies in Richtung Normalität wäre. Frei nach dem Bürgermeister Ludwig in Wien: „Weniger schimpfen, mehr impfen.“

Betrachten wir die Fakten: Sind die Geimpften vor Covid geschützt? Nein, man vermutet einen minder schweren Verlauf, wenn man erkrankt (Quelle 1). Kann man die Krankheit als Geimpfter noch übertragen? Auch das weiß man nicht. Man vermutet es, daher müssen sich die Geimpften an die gleichen Maßnahmen halten wie nicht Geimpfte.

Ist der Impfstoff sicher bezüglich Nebenwirkungen? Auch das weiß man nicht. Die FDA (Food and Drug Administration) hat allen Impfstoffen (inklusive Moderna) nur eine Notfallzulassung erteilt – Emergency Use Authorization (EUA). Diese bleiben bis 2023 in der Erprobung. Das Ärzteblatt schreibt dazu: „Demnach handele es sich bei einer Notfallzulassung tatsächlich nicht um die Zulassung des Impfstoffes, sondern nur um eine Ausnahme von der Zulassungspflicht in einer bestimmten Notsituation. Das Produkt erhalte auf diesem Wege keine Lizenz und dürfe in dem Land, das die Notfallzulassung erteilt habe, nicht über den eng gesteckten Einsatzrahmen hinaus in Verkehr gebracht werden.“

Auch wenn es das Wunschdenken vieler ist, dass die Impfung die Rettung aus der Pandemie ist, darf man nicht vergessen, dass wir uns in der Erprobungsphase befinden. Es ist ein groß angelegtes Menschenexperiment. Die Tierversuche wurden aus Zeitgründen übersprungen.

Auch zum Impfstoff von Astrazeneca schreibt das Paul-Ehrlich-Institut: „Der Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca ist hochwirksam. Er verhindert in der Mehrzahl der Fälle eine Covid-19-Erkrankung oder mildert bei Erkrankungen die Symptome. Keiner der zweimal geimpften Studienteilnehmenden der Zulassungsstudien musste nach einer Astrazeneca-Impfung mit einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden. Impfreaktionen treten nach der Gabe des Impfstoffs verhältnismäßig häufig auf. Aber sie sind von kurzer Dauer und spiegeln in der Regel die normale Immunantwort des Körpers auf die Impfung wider.“ Prima, da freuen wir uns doch auf die Immunantwort.

Wie groß ist der Vorteil einer Impfung? Der Biontech-Impfstoff hat angeblich eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Bei dieser Angabe könnte man denken, dass ungeimpft 100 Personen erkranken, und wenn man geimpft ist, nur noch fünf Personen erkranken. 95 geimpfte Personen wären also geschützt. Eine Impfung hätte also einen großen Vorteil, so scheint es. Doch berücksichtigt man, dass in der Studie in der Placebogruppe nur 0,7 Prozent mehr Corona-Fälle auftraten, bezogen auf die Größe der Versuchsgruppen, bleibt also auch nur eine Wirksamkeit von 0,7 Prozent übrig.

Uns als potenzielle Impflinge interessiert natürlich vor allem das statistische Erkrankungsrisiko und inwieweit sich dieses reduziert, wenn wir uns impfen lassen. Dieses Risiko beträgt bei Placebo-Geimpften 0,746 Prozent und bei Geimpften 0,037 Prozent. Das statistische Erkrankungsrisiko wird durch eine Impfung um gerade mal 0,709 Prozent gesenkt. Sollte diese Studie repräsentativ sein, folgt daraus: Lasse ich mich mit einem Placebo impfen, bin ich statistisch gesehen zu 99,254 Prozent geschützt, denn das Placebo hat ja auch eine Wirkung (siehe Psychosomatik, Psychoneuroimmunologie und Epigenetik). Lasse ich mich dagegen mit Comirnaty impfen, bin ich statistisch gesehen zu 99,9963 Prozent geschützt. Durch die Impfung senkt sich das Risiko, an leichter, schwerer oder tödlicher Covid-19 zu erkranken, um 0,709 Prozent – und nicht um 95 Prozent! Dem steht natürlich das Risiko für leichte, schwere oder tödliche Nebenwirkungen durch die Impfung gegenüber.

Ich gehe davon aus, dass die Bürgermeister Hoffmann und Grempels wirklich von der Impfung überzeugt sind. Leider sind Sie noch nicht an der Reihe, weil Sie eben noch zu jung sind. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen jeweils eine echte Impfdosis organisiere? Ich finde bestimmt eine über 80-Jährige oder einen über 80-Jährigen, die auf die Impfung verzichten. Das wäre sicher eine gute Werbung für die Impfung. Aber bitte keinen Rückzieher machen, wie es schon Merkel und Spahn gemacht haben.

Und nach der Impfung? Leider ist eine Prüfung des Impferfolgs mittels Antikörperbestimmung von der Stiko (ständige Impfkommission) nicht empfohlen, weder nach der ersten Impfstoffdosis noch nach der zweiten Impfstoffdosis.

Als Grund dafür gibt man an, dass für Corona-Geimpfte noch keine serologischen Korrelate (Antikörperspiegel), mit deren Hilfe der Schutz nach einer Impfung und die Wirksamkeit von Impfstoffen nachgewiesen werden kann, vorhanden sind. Denken Sie bitte nach, seien Sie kritisch und bilden sich Ihre eigene Meinung.

Peter Machurich, Altlußheim

Anmerkung der Redaktion: Der Verfasser des Briefes hat Quellenangaben gemacht, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.