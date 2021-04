Zum Artikel „Rempp: Bürger verzweifeln an dieser Politik“ vom 10. April wird uns geschrieben: Mit Verwunderung stellte ich am Samstag fest, dass das Thema „Racketclub“ schon wieder oder immer noch Gegenstand in der Schwetzinger Zeitung ist. Wenn man liest, wie Matthias Vogel in der Hochzeit der Flüchtlingskrise mit viel freiwilligem Engagement und Verständnis half, kann man nur staunen.

Genauer betrachtet war es Vogel sicher nicht ganz unrecht, eine in die Jahre gekommene und nicht mehr auf dem neuesten Standard befindliche Halle zu guten Konditionen an den Rhein-Neckar-Kreis oder das Land zu vermieten. Aus reiner Menschenfreundlichkeit wird das wohl nicht nur erfolgt sein, sondern da haben sicherlich auch massive wirtschaftliche Interessen eine Rolle gespielt.

In diesem Zusammenhang hat Matthias Vogel niemals mitgeteilt, wie hoch die Einnahmen durch die Belegung wirklich waren. Das wurde in einem früheren Leserbrief bereits hinterfragt, ohne dass Vogel meines Erachtens hierzu Stellung bezogen hätte. Das wäre schon interessant, um sich ein Bild machen zu können.

Raquel Rempp hat sicherlich sehr Gutes geleistet in verschieden Bereichen, zum Beispiel indem sie unter anderem maßgeblich half, den beiden behinderten Schwestern in Afghanistan einen Rollstuhl zu vermitteln. Hierfür verdient sie auch unseren großen Dank und Respekt.

Wieso sie sich jetzt so vehement für den Racketclub einsetzt, ist nicht ganz ersichtlich. Ich denke, es gibt viele andere soziale und gemeinnützige Projekte, wo ihr Engagement gefragt ist. Zumal Matthias Vogel bestimmt über gute Anwälte verfügt, die sich dieser Sache annehmen und die wohl auch alle rechtlichen Mittel ausschöpfen werden. Und wenn alles schiefläuft, vielleicht könnten wir Schwetzinger dann für den Racketclub auch eine Sammlung veranstalten.

Bernd Bühler, Schwetzingen

Anmerkung: Unsere Zeitung hatte alle Zahlen genannt.

