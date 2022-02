Ein großes Dankeschön an die Schwetzinger Zeitung, dass sie mit ihrem Artikel zur „Wärmestube“ deutlich aufzeigt, welche Schwachstellen unsere Kommune hat. Der ein oder andere mag nicht gerne darüber reden, aber sie sind da.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist es bekannt, dass die Räumlichkeiten des Trägervereins „Die Brücke“ alles andere als optimal sind und der Verein nach neuen sucht. Der Verein war zufrieden dort unterzukommen, mit den Jahren stellte man jedoch fest, dass die fehlende Barrierefreiheit für viele Menschen, die Hilfe in Anspruch nehmen, nicht zu überwinden ist. Die Wärmestube leistet eine wichtige Arbeit und ist Anlaufstelle nicht nur für unsere obdachlosen Mitmenschen, sondern auch für viele ältere und finanziell nicht gut situierten Mitbürger.

Wie kann es sein, dass eine Große Kreisstadt wie Schwetzingen es über Jahre nicht schafft, dem Verein bei seiner Suche zu helfen? Wie kann es sein, dass der Verein sich nun auf die Suche in den umliegenden Gemeinden machen muss? Eine derart wichtige Institution mit so einer wichtigen sozialen Aufgabe sollte man auf keinen Fall in der Stadt missen wollen. Wäre es nicht möglich gewesen, in den vielen Jahren irgendwo in unserer Stadt ein kleines Grundstück zu bebauen?

„Kein gemeinwohlorientiertes Großvorhaben in Deutschland ist bislang an zu viel Demokratie gescheitert.“ (Zitat: Jörg Sommer) Mir gefällt dieses Zitat sehr gut. Vielleicht findet sich ja nach vollendeter Sanierung der ein oder andere Raum im Rothacker’schen Haus?

Raquel Rempp, Schwetzingen