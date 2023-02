Einfach das Schild mit der Flex abtrennen

Zum Artikel „Behörde sieht keinen Grund für Tempo 70“ vom 31. Januar wird uns geschrieben:

Als ich den Artikel in der Zeitung las, schüttelte ich nur den Kopf über so viel Ignoranz. Haben wir nicht andere Probleme, in diesem unserem Lande, als über eine Aufhebung der freien Fahrt über wenige hundert Meter, ich habe die Strecke mit dem Tageskilometerzähler nachgemessen, es sind fast genau 500 Meter, in Worten fünfhundert Meter, überhaupt nachzudenken?

In diesem Bereich treffen zwei Waldwege auf die Landstraße. Muss es erst weitere Tote geben, bis eine Entscheidung durch unsere verantwortliche Behörde fällt?

Mein erster Gedanke war, Herr schmeiß Hirn vom Himmel, aber das kann ja als Beleidigung gewertet werden. Flext das Schild 70 Ende einfach ab und gut ist es.

Zwischen Plankstadt und Eppelheim gibt es auch eine unbegrenzte Strecke, sie ist ähnlich lang und genau so unsinnig.

Vielleicht setzt sich ja die Vernunft gegen alle unsinnigen Vorschriften durch, aber daran zu glauben – bei unserem System – bedarf es viel Hoffnung.

Gerhard Graupner, Plankstadt