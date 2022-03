Ein offener Brief an das Energieminister Robert Habeck erreicht uns aus Hockenheim.

In Bezug auf die Spritpreise sollten Sie sich mal die Berechnung der Mehrwertsteuer zeigen lassen. Also zum Beispiel bei netto 100 Euro fallen 19 Euro Mehrwertsteuer an – dass heißt der Staat bekommt 19 Euro. Bei 200 Euro netto sind das dann 38 Euro. Also wenn Sie jetzt die Mehrwertsteuer auf Benzin senken etwa auf zehn Prozent muss der Staat sich nicht verschlechtern in Bezug auf die Einnahmen vor der Krise.

Lassen Sie sich das doch mal von einem fachkundigen Mitarbeiter in Ihrem Ministerium zeigen. Viele Leute haben das mit der Mehrwertsteuer nie verstanden.

Ich stehe für weitere Tipps kostenlos zur Verfügung, also nicht gleich wieder ein teures Gutachten anfordern.

Andreas Imhoff, Hockenheim