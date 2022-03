Der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, befohlen vom russischen Machthaber Putin und gestützt durch das korrupte Regime mit allen Günstlingen Putins, entfacht weltweit Sprach-, Rat-, Hilf- und Fassungslosigkeit, ja blankes Entsetzen, über ein derart menschenverachtendes Vorgehen.

Aggressive Rhetorik und maßlose Selbstüberschätzung kennzeichnen mittlerweile die Vorgehensweise Putins beim Streben, seinen imperialen Machtfantasien Geltung zu verschaffen. Mit diplomatischen Bemühungen und auf Vernunft basiertem Einwirken, war Putin leider nicht zu beeindrucken, ganz im Gegenteil. Die Welt musste tatenlos zuschauen, wie hochrangige Politiker von Putin reihenweise vorgeführt wurden und wie er sie regelrecht am „langen Arm“ oder respektive am langen Tisch sehr alt aussehen ließ und alle schlichtweg belog.

Seine gelangweilte, ja säuerlich anmutende Mimik während der Gespräche zeigt einen gereizten, frustrierten und impulsiven Menschen, dessen Vorgehen immer unberechenbarer und gefährlicher mutiert. Dass dieser Mensch offensichtlich nur noch sein Machtstreben fokussiert, in Machtkategorien denkt, alten Zeiten nachtrauert und scheinbar eine sehr große Bewunderung für Stalin hegt, zeugt nicht gerade von zeitgemäßem, verantwortungsvollem und weitblickendem Politikverständnis im 21. Jahrhundert. Vielmehr muss man konstatieren, dass Putin unter massivem Realitätsverlust leidet, wenn für ihn schon das Wort Freiheit eine massive nicht hinnehmbare Provokation bedeutet.

Die Begründung für den Einmarsch seines Militärs in die Ukraine ist ein Hohn schlechthin, denn sie gründet auf einem konstruierten Lügengespinst, unterstützt durch seine ihm hörigen und monetär abhängigen Vasallen. Längst schon hat sich Putin globalen Zugang in alle Lebensbereiche verschafft und gesichert, sein Einfluss in Politik, Wirtschaft, Sport, Kunst, Kultur sowie in alle gesellschaftlichen Strukturen und Bereiche ist unübersehbar, die Tragweite immens.

Der Westen hat es leider versäumt, dem Autokraten Putin rechtzeitig Grenzen aufzuzeigen, und so konnte er sukzessive seinen Machthunger ausweiten und befriedigen, erinnert sei hier nur an den Tschetschenien-Krieg von 1999 bis 2009, den Kaukasus-Krieg in Georgien 2008 und nicht zuletzt die Krim-Annexion 2014. Das Muster beim Einmarsch in die Ukraine wiederholt sich, denn Lügen und falsche Behauptungen wurden so mit teils realen Fakten vermischt, dass am Ende die Ukraine selbst beziehungsweise der einflussreiche Westen die alleinige Schuld trägt und als Aggressor bezichtigt wird.

Seiner Bevölkerung suggeriert Putin, dass er sich ja lediglich auf einer Friedensmission befindet, um dem Brudervolk beizustehen. Was für eine Farce. Doch auch die russische Bevölkerung wird hoffentlich schon bald die Fakten realisieren und das wahre Gesicht Putins entlarven. Die sonore Artikulation des Westens mit der zigfach geäußerten Androhung, dass Putin für seinen Krieg einen hohen Preis zahlen müsse, dass sein Vorgehen ein Preisschild bekomme, irritiert schon sehr, denn wer kann schon einen solchen Preis überhaupt benennen und welchen Wert hat ein Menschenleben?

Außerdem kann man getrost davon ausgehen, dass Putin seine Milliarden bereits in Sicherheit gebracht hat. Am Ende wird es jedenfalls so sein, dass den höchsten Preis die betroffene Bevölkerung, ja zigtausend unschuldige Menschen, bezahlen müssen, mit den damit einhergehenden fatalen und für sehr viele leider auch letalen Folgen.

In dieser sicherlich sehr unübersichtlichen Gemengelage möchte ich an den französischen Widerstandskämpfer Stéphane Hessel und seine Publikation „Empört euch“ von 2010 erinnern, in der er zum Engagement für eine bessere Welt und für den friedlichen Widerstand gegen die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft aufruft, denn die Verletzung der Menschenrechte und die Zerstörung der Umwelt gehen uns alle an.

In der Menschenrechtscharta von 1948 ist in Artikel 3 verankert: „Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit seiner Person!“

Leider ist das heute nicht mehr selbstverständlich, denn die Welt und deren Protagonisten sind vielfach zutiefst in Ideologien und Egoismen verhaftet, die einem harmonischen und respektvollen Zusammenleben entgegenstehen. Jetzt ist unser Engagement gefordert. Gerhard Kiermeier, Hockenheim