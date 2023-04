Endlich etwas tun

Zum Artikel „Zu viele und zu kleine Schulen im Südwesten“ (SZ-Ausgabe vom 1. April) wird uns geschrieben:

In der Schwetzinger Zeitung erscheint im regelmäßigen Abstand ein Thema zu unserem Schul- und Bildungssystem. Vor ein paar Tagen wurde ein Befund der SWK (ständige wissenschaftliche Kommission der Bildungsminister) veröffentlicht. Dort wurde ein großes Defizit im Südwesten angezeigt, in dem an die 40 Prozent der Drittklässler kaum die Mindestanforderungen beim Lesen, Schreiben und Rechnen verfehlen. Auf einer anderen Seite wurde von den erfolgreichen Mathe-Kings des Hebel-Gymnasiums berichtet, die viele Preise gewonnen haben.

In der renommierten Zeitschrift Cicero wurde in der Dezemberausgabe eine Bildungslücke mit entsprechender Titelseite aufgegriffen. Viele Versagensphänomene fingen schleichend an und manifestierten sich dramatisch im Schock der Pisa-Studie. Die Kultusminister versprachen Besserung, werkelten aber zehn Jahre hilflos herum, wobei die Leistungen weiter absackten. Unlängst lieferten mir meine zwei Enkel eine interessante Episode zur Bildungskrise. Hanjo besucht die dritte Klasse, Juri die erste. Juri konnte vor der Einschulung schon ein bisschen lesen. Er hat auch vorher die „Raupe Nimmersatt“ abgeschrieben. Juri: „Ach ich freue mich, wenn nach den Ferien die Schule wieder anfängt.“ Darauf antwortete Hanjo: „Du freust dich, du bist krank.“

Übertragen wir den Dialog auf die Theorie der Motivationspsychologie, so zeigt Juris Verhalten eine intrinsische Motivation, während Hanjo in den Bereich der extrinsischen abrutscht. Wenn wir die extrinsische Motivation auf die Schülerschaft hochrechnen, sind wir nicht weit vom Bildungsnotstand weg. Dabei wird bei Schülern, aber auch bei Lehrern zu viel Energie verbraucht. Bei Juri war der Energieverbrauch minimal, sonst hätte er nicht so großen Spaß beim Ritual des Abschreibens gehabt.

In der Gesellschaft zeigen sich Reaktionen und Konsequenzen im Hinblick auf die Konkursphänomene des staatlichen Bildungswesens. Es werden immer mehr freie Schulen gegründet. Weithin bekannt sind Waldorf- und Montessori-Schulen, etwas weniger bekannt sind Freinetschulen. Bei der Mathematik nach Freinet gibt’s mathematische Erfindungen nach Paul Le Bohec – 1000 Holzwürfel, 1000 Walzenstecker und anderes – das Mathespiel „Quoai“ mit 100 Holzelementen, Postkartenmathematik, Poster mit 900 Köpfen, die Supertabelle.

Für einen Paradigmenwechsel genügen folgende zwei Bücher: „Education for Future“ von Gerald Hüther und „Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können“ von Bob Blume.

Anton Strobel, Brühl