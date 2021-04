Erkrankte werden alleingelassen

Ein Jahr in der Pandemie: Es werden Ausgangssperren verhängt und viele weitere Dinge besprochen. Doch was einem tatsächlich blüht, wenn man an Covid-19 erkrankt, ist vielen nicht bewusst. Ein kurzer Einblick in einen Alltag einer an Covid-19- erkrankten Familie.

Als Allererstes steht man sofort alleine da, wenn es Probleme gibt: Man wird herumgereicht wie ein Paket, das keiner haben will. Perfektes Beispiel: Eine Schwangere, die kurz vor der Entbindung steht, wird vom Frauenarzt zurückgewiesen und an das Krankenhaus geschickt. Dieses schickt sie zurück zum Frauenarzt. Man braucht eine Krankmeldung, um seinen Urlaub zurückzuerhalten, den man aufgrund von Quarantäne nicht wahrnehmen konnte.

Der Arzt weigert sich und verweist an das Gesundheitsamt, dieses wieder zum Arzt. Dass man acht Wochen lang noch positiv getestet werden kann, ist da völlig irrelevant, denn an Schulen wird nun getestet. Wohin mit den Kindern, die aufgrund vorheriger Quarantäne und Erkrankung immer noch ein positives Ergebnis anzeigen, ohne ansteckend zu sein?

Prüfungen für Auszubildende könnten aufgrund eines positiven Ergebnisses um ein halbes Jahr verlängert werden, Jobangebote nicht wahrgenommen werden und Karriereschäden entstehen. Ohne weiteren Test ist es jedoch möglich, wieder zu arbeiten, auch wenn man noch positiv ist – sogar im Krankenhaus. So viele Fragen. Doch auch bei der Hotline im Gesundheitsamt sitzen Leute am Telefon, die Fragen beantworten sollen – zu Themengebieten, die sie nicht kennen.

Ein Jahr in der Pandemie: Doch was wurde erreicht? Nicht einmal das System für die bereits Erkrankten funktioniert. Sie sind positiv? Ab in die Quarantäne und das war’s. Man ist ein erledigter Fall und komplett auf sich alleine gestellt.

Vanessa Pracht, Schwetzingen

