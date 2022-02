Es geht um viel mehr als um ein paar Fußballsentimentalitäten im Sportteil. Es geht auch nicht um den SV Sandhausen und seinen engagierten Präsidenten und Vorstand: Es geht um dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum plus angepasste Infrastruktur für mindestens 600 im Maximalfall 1500 neue Einwohner im Rhein-Neckar-Raum. Diese Tatsache wurde so gut wie nicht kommuniziert.

Entweder gewinnen alle Beteiligten: Die Gemeinde Sandhausen durch langfristig hohe Einkommensteuer- und Grundsteuereffekte beziehungsweise verbesserte Infrastruktur und eine erhöhte Attraktivität als Wohnstadt. Wohnungssuchende in der Region – zum Beispiel junge Familien, die sich das Mietniveau in Heidelberg nicht leisten können, aber deren Arbeitsplatz sich in Heidelberg, Mannheim oder im Umland befindet. Und der SV Sandhausen mit einem modernen Stadion mitten im Herzen der Metropolregion – hochattraktiv für weitere Sponsoren, die langfristig den Verbleib in der 2. Liga mitsichern können.

Oder es bleibt alles beim Alten – ohne die positiven Effekte: Erstaunlich meines Erachtens ist das aus der Großpolitik bekannte „Wegducken“ bei der neuen Rathausführung, aber auch in Teilen des Gemeinderates und bei den politischen Fraktionen der Gemeinde bei diesem Thema.

Erstaunlich ist meines Erachtens ebenso die Berichterstattung der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ). Zum einen wird in einem Artikel vom 8. Januar (Region Heidelberg: Hier sind Grundstücke Mangelware) der offenkundige Mangel beschrieben. Zum anderen begrenzt man die Diskussion im Artikel vom 4. Februar wieder nur aufs Fußballstadion. Und dies zum Teil noch mit scherzhaften Kommentaren wie zum Beispiel des Bürgermeisters aus Oftersheim.

Nochmals: Es geht primär um die Verantwortung von Bürgermeistern und Gemeinderäten mit Unterstützung des Landrates, bezahlbaren Wohnraum in Sandhausen oder im Rhein-Neckar-Raum mit all den positiven Effekten zu schaffen – darunter eben auch ein neues, modernes Fußballstadion. Dieser wichtige Zusammenhang wurde bisher von wenigen erkannt – beziehungsweise kommuniziert.

Henry Schneider, Heidelberg