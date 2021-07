Zum Artikel „Finanzierung macht aber allen Sorgen“ vom 23. Juli wird uns geschrieben: Nach Abzug des Zuschusses von zwei Millionen Euro stehen 18 Millionen im Raum. Bei öffentlichen Bauten, die finanziell ausufern, tragen die Bürger den Schaden. Es gibt Beispiele genug, dass man den Kostenschätzungen nicht trauen darf, die Prognosen treten praktisch nie ein. Daher haben der Oberbürgermeister und die Stadträte, trotz kollektiver Blähungen, am Mittwoch dem Umbau des Rothacker’schen Hauses zugestimmt. Damit sitzt der Zug auf den Gleisen und fährt ab.

Die finanzielle Situation ist aktuell wie folgt beschrieben:

Hochwasser, aber der Damm hält. Mit weiterem Hochwasser wird gerechnet. Wie viel auf die Stadt zukommt, ist ungewiss. Hilfe ist nahe.

Dr. Pöltl antwortet auf die Frage von Herrn Pasch zu einem Baucontroller, dass er das angestoßen habe, damit einer einen „zweiten Blick“ darauf werfe.

Das ist zu kurz gedacht, der Ansatz aber richtig. Da reicht meines Erachtens ein zweiter Blick nicht, das ist zu spät, da ist der Schaden schon eingetreten. Bei einem Objekt dieser Größenordnung müssen die Fachleute des Bauamtes und die sachverständigen Gutachter zusammengefasst als oberes Organ ran.

Sie müssen definieren,

a) was die Stadt genau will und

b) was das unter Berücksichtigung der künftigen Leistungsfähigkeit der Stadt kosten darf.

Diese Fachleute haben das theoretische und praktische Wissen und die Härte, um die Sache im Griff zu behalten, wenn man unbedingt hinter ihnen steht.

Das Rothacker’sche Haus muss „protestantisch“, ohne Schnörkel, gebaut werden. Karl Rupp hat recht. Die Klimatisierung für 1,9 Millionen Euro ist so überflüssig wie ihre Verteidigung fragwürdig, „dann bekomme man keine teuren Exponate“. Wenn dem so ist, müsste das Museum einbruchsicher gebaut werden. Diese Kosten will ich mir gar nicht vorstellen.

Das nächste Problem liegt darin, dass die Museen das Geld nicht haben und auf Sponsoren angewiesen sind, um die Versicherungspolicen bei solchen Stücken zu bezahlen. Ein Museum in diesem Stil ist realitätsfern. Sollte jedoch der Louvre die Mona Lisa ans Rothacker’- sche Haus ausleihen, müsste die Klimaanlage natürlich rein. Die 1,9 Millionen Euro kann man sich sparen, statt zu zittern und alle in die Haftung zu zwingen.

Die Wirtschaft muss weg. In dieser Randlage am Parkplatz findet man keinen solventen mittelständischen Betrieb, der investiert. Es ist geradezu eine verstaubte, hinterwäldlerische Vorstellung, dass die Stadt eine Wirtschaft für einen Bus mit 50 Personen an Bord glaubt bauen zu müssen.

Der Schlossplatz freut sich, wenn die Gäste kommen, der saugt alles auf wie ein Schwamm. Wir brauchen auch kein Museumskaffee. Wenn der müde Wanderer sich im Spargelmuseum an der Chaise, der Hacke und der Krätze und dem fürchterlichen Spargelmesser sattgesehen hat, wird er unter Schaudern mit letzter Kraft 20 Meter gehen, um sich beim Leuchtturm der Cafés, dem Café Utz – Genuss zu verschaffen. Das führt zu einer Einsparung von 1,5 Millionen Euro.

Ich bin überzeugt davon, dass erhebliches Kürzungspotenzial in den Kosten steckt, wenn man sich die Sache nicht hemmungslos schön rechnet, den Willen hat, Kosten zu deckeln und die Winde verflogen sind, die derzeit die Köpfe vernebeln.

Die jährlichen Folgekosten aus dem Vorhaben dürften bei drei bis fünf Prozent der Investitionssumme liegen. Das muss man bei den künftigen Ausgaben berücksichtigen. Und alle, die in den Startlöchern stehen sollten wissen, dass die Nutzung durch sie selbst nicht kostenlos ist.

Die Stadt sollte sparen und sie sollte sich selbst erklären, wie sie die Finanzierung stemmt. Und zwar umgehend. Ich habe mehrfach gelesen, dass Einnahmen „generiert“ werden sollen. „Steuern rauf, Abgaben, Gebühren rauf“ und so weiter. Geht’s auch mal so. Personal- und Sachkosten runter? Und reicht das?

Ein konstruktiver Gegenvorschlag: Verkauf des Rothacker’schen Hauses auf Erbbaurechtsbasis an einen Investor mit der Auflage, Wohnungen für Familien zu schaffen.

Die Stadt hätte dabei keine Schulden. Stattdessen 99 Jahre Einnahmen aus dem Erbbauzins. Danach fällt das Grundstück an die Stadt zurück. Und sie hätte mehr Kaufkraft und Leben.

Das Spargelmuseum sollte sich ergänzend zu dem Raum durch Onlineauftritt so darstellen, dass „beginnend vom Spargelanbau bis zur Verwertung des Produktes“ die Abläufe dokumentiert sind.

Wenn der Parkplatz auf dem Alten Messplatz zu einem Park umgebaut wird, haben wir die autofreie Innenstadt.

Peter Baatz, Schwetzingen