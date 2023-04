Es ist nicht zu fassen!

Zur Berichterstattung über die Buga und die Kostüme der Awo-Tanzgruppe werden uns viele Briefe geschrieben:

Ja, ist das denn zu glauben? Da möchte eine Tanzgruppe von Seniorinnen der Rheinauer Awo bei der Bundesgartenschau 2023 auftreten und was passiert? Politisch überaus korrekte Hardliner wittern verbotene Kulturaneignung, weil die älteren Damen bei ihrem Auftritt zu ihren Tänzen Sombrero, Poncho oder Kimono tragen.

Ja wo kämen wir denn da hin, wenn jeder Kleidung oder Accessoires tragen würde, die eigentlich einem anderen Kulturkreis angehören? Kulturaneignung nennen das die unerbittlichen Kritiker. Ist das noch zu fassen? Die Frage wurde ja auch schon öffentlich hinsichtlich des fragwürdigen Tragens von Fasnachtskostümen sattsam erörtert.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Buga Ikke Hüftgold zum Kostüm-Eklat: Entscheidung der Buga ist völlig absurd Mehr erfahren

In ihrer tänzerisch gestalteten musikalischen Weltreise hatten die Damen aus Rheinau zur Musik und Tänzen aus aller Welt landestypische Kostüme gewählt, die bei der achtsamen Buga-Geschäftsführung den Eindruck erweckten, es würden kulturelle und religiöse Stereotype zur Unterhaltung ausgeschlachtet: zum Beispiel Stepptanz aus Irland, Flamenco in Spanien, Holzschuhtanz in Holland, Samba, Bauchtanz oder „Walk Like an Egyptian“.

Man darf die Überlegungen aber noch ein wenig weiterspinnen: Wie ist das mit den Tänzen überhaupt? Darf ich als Mitteleuropäer überhaupt nach Melodien tanzen, die eigentlich in Südamerika beheimatet sind – wie beispielsweise Samba, Rumba, Tango, Cha-Cha-Cha und was es da weltweit noch alles gibt?

Und bei den Volkstänzen taucht ja ebenfalls ein Problem auf: Dürfen Nicht-Bayern Schuhplattler tanzen? Dürfen Nicht-Bayern überhaupt jodeln, denn das Jodeln scheint ja dem alpenländischen Kulturkreis zu entstammen und eher den dort beheimateten Kehlen innezuwohnen? Und wenn dazu noch von Nicht-Bajuwaren oder anderen Nicht-Alpenländlern gar Lederhosen, Haferlschuhe und ein landsmannschaftlich geprägtes Hütchen oder bei den Damen womöglich sogar Dirndln getragen würden – der Kulturschock wäre wohl unausweichlich. Wird das Tierwohl genügend geachtet, wenn auf vielen Trachtenhüten der prächtige Gamsbart zittert? Der Schock sitzt tief, zumindest bei den Vertretern einer extremen politischen Korrektheit, deren Denkweise eigentlich nur noch als Schwachsinn bezeichnet werden kann.

Man kann das auch noch aus anderer Richtung beleuchten. Ist es vielleicht auch Aneignung fremder Kultur, wenn beispielsweise 1962 der schwarzhäutige Künstler Billy Mo eine charakteristische alpenländische Kopfbedeckung und typische volksmusikalische Klänge wie Blasmusik im Song „Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut“ in den Mittelpunkt seines künstlerischen Schaffens stellt? Noch wurde darüber nicht spekuliert, aber was nicht ist, könnte ja noch werden.

Oder wie ist das mit dem Partyhit „Ententanz“ der 1970er-Jahre, als der eigentlich viel ältere Tanz überall die Discos eroberte? Korrekterweise dürfte der ja nur von den Enten selbst getanzt werden, denn wenn menschliche Wesen die angeblichen Bewegungen von Tieren übernehmen oder nachahmen, dann ist das doch ganz klar diskriminierende Aneignung artfremden Kulturgutes, oder etwa nicht?

Darf der Wiener Walzer nicht eigentlich nur von einheimischen Original-Wienern getanzt werden oder fühlen sich die Wiener möglicherweise diskriminiert, wenn sich Franzosen, Deutsche oder Angehörige anderer Nationalitäten anmaßen, im Walzerschritt anmutig über das Parkett zu schweben?

Und um in der Kurpfalz zu bleiben: Dürfen Geschiedene oder Ledige eigentlich „Verheierte“ essen – ein altes, schon vielfach in Vergessenheit geratenes Kurpfälzer Gericht? Oder ist der Genuss nur ordnungsgemäß im Ehestand lebenden Genießern vorbehalten?

Mein lieber Herr/Dame/Diverse Gesangsverein – was da noch so alles auf uns zukommen mag? Da kann man nur froh sein, wenn man im schon fortgeschrittenen Alter die Freiheit hat, nicht jeden hanebüchenen Unsinn mitmachen zu müssen (aber eigentlich muss das ja auch sonst niemand – egal, in welchem Alter). Und hoffentlich erkranken die protagonistischen Hardliner der neuen Unerbittlichkeit nicht an der seltenen Erbkrankheit Veitstanz (lateinisch Chorea Huntington), denn dieser wurde schließlich auch zuerst 1841 in den USA entdeckt und könnte diesen vorbehalten bleiben. Meinen könnt’ man’s manchmal.

Und was hier explizit für die angebliche Aneignung fremden Kulturgutes gilt, kann genauso für das umstrittene Gendern in der Sprache herangezogen werden. Auch darüber darf prächtig räsoniert werden.

Ulrich Kobelke, Plankstadt

¡Viva el sombrero!

Was haben die Buga-Oberen gegen den Sombrero? Er sei ein Stereotyp, heißt es. Ja, natürlich, der Riesenhut wird in Mexiko nicht allgemein, sondern fast nur von Mariachi-Musikern getragen. Ja und? Er ist – ähnlich wie Bollenhut, Schottenrock, Lederhose oder Flamenco-Kleid – ein für jeden erkennbares Symbol, das zutiefst sympathische Assoziationen weckt. Warum also keine Sombreros bei einer Tanzvorführung tragen? Soll eine deutsche Frau nur deutsche Kleidung tragen dürfen, wie in unseligen Zeiten völkischen Denkens?

Oder darf eine Frau generell keinen Männerhut tragen? Oder wieso sonst? Und: Darf ich dann bei unserer deutsch-französischen Städtepartnerschaft weiterhin eine Baskenmütze tragen? Noch kein Franzose hat etwas dagegen gehabt, im Gegenteil: Die Mütze war ein Geschenk unserer französischen Gäste.

Nein, die Frage nach dem „Darf“ stellt sich überhaupt nicht. Natürlich darf ich. Jeder darf. Und jene, die sich an einem Sombrero stören, um sich als Anwälte von irgendwas aufzuspielen, sind selbst nur eine kleine, allerdings lautstarke Minderheit von selbstgerechten Zeitgenossen – mit sehr begrenzter Toleranz, aber mit unbegrenzter Bereitschaft, überall Beleidigungen zu wittern und Andersdenkende mit Hinweis auf die eigene Ideologie zu maßregeln.

Manche knicken feige vor ihnen ein, wie etwa damals jene Parteitagskandidatin, die um Vergebung winselte, weil sie als Kind Indianerhäuptling werden wollte – oder wie jetzt offenbar die Buga-Verantwortlichen. Man könnte solche Narreteien auch einfach mit einem Kopfschütteln abtun. Aber wenn Seniorinnen, die einfach nur anderen eine Freude machen wollen, mit solchem Mist beworfen werden, und wenn eine großartige Veranstaltung wie die Buga deutschlandweit der Lächerlichkeit preisgegeben wird, dann sollte man nicht mehr schweigen. Dann ist die Grenze des Erträglichen überschritten.

Christoph Scholz, Reilingen

Wir liefern Euch die Bretter . . .

Man stelle sich folgende Situation vor: Eine Seniorentanzgruppe der Awo möchte einen Tanz auf der Buga 23 vorführen. Motto: „Weltreise mit dem Traumschiff.“ Wie setzt man das für alle um? Klar, mit den landesspezifischen Tänzen und den entsprechenden Trachten.

„Denkste“ – das neue Schlagwort heißt „Kulturelle Aneignung“. Der Mannheimer Migrationsbeirat hat sich darüber echauffiert, dass mit dem Auftritt kulturelle und religiöse Symbole zur Unterhaltung ausgeschlachtet würden. Wow – sicher. Genau das war es, was die Damen der Tanzgruppe erreichen wollten. Andere Länder, Sitten und Religionen ins Lächerliche zu ziehen.

Was mich so unsagbar wütend macht, sind die Konsequenzen, welche wohl daraus folgen. Die Mitglieder der Tanzgruppe sind natürlich unendlich enttäuscht und fassungslos. Was aber viel schwerer wiegt, ist, wie der Migrationsbeirat von jetzt an wahrgenommen wird. Es mag ja nicht jedem klar sein, aber wir alle bedienen uns an Stereotypen.

Wichtig ist, dass sie positiv belegt sind. Im Ausland stellt man uns halt in Lederhosen und Trachten vor. Wir essen gerne Bratwurst und Sauerkraut. Damit kann ich als Deutscher gut leben. Der Sombrero steht nun einmal für Mexiko. Der Kimono für Japan. Mit einem Cowboy verbinde ich Amerika und den Holzschuh verbinde ich eben mit Holland. Was bitte ist daran auszusetzen? Solange es nicht ins Lächerliche gezogen wird, sondern neutral dargestellt wird, tue ich doch niemanden weh.

Der Migrationsbeirat ist wichtig und macht sicherlich hervorragende Arbeit. Alles, was sich die Mitglieder in den letzten Jahren erarbeitet haben, wird nun durch so eine dumme Aktion in den Hintergrund gedrängt. Man hat die Bretter, welche manche vor dem Kopf tragen, sozusagen zurechtgesägt und ausgeteilt. Den Migrationsbeirat zum Verein, welcher den Tänzerinnen den Tanz verbietet, degradiert. Da fallen mir gleich zwei Wörter ein – „Bumerang“ und „Bärendienst“.

Hätte man stattdessen nicht eine positive gemeinsame Aktion daraus machen können? Die Chance nutzen und die kulturelle Vielfalt präsentieren? Alle Menschen sind gleich. Wir unterscheiden uns aber nun mal in unserer Kultur sowie unseren Bräuchen und das ist gut so und bereichert die Gesellschaft. Das Letzte was die Tänzerinnen der Awo mit ihrem Auftritt bezwecken wollten, war sicherlich sich irgendeine Kultur anzueignen oder gar religiöse Gefühle zu verletzen. Das Gegenteil ist der Fall. Das Schöne und das Positive sollte zelebriert werden.

Ich kann für den Mannheimer Migrationsbeirat nur hoffen, dass sie bei der nächsten Wahl des Vorstands mit Bedacht wählen und dass er sich im Klaren ist, wie er zukünftig in der Gesellschaft wahrgenommen werden möchte.

Andreas Höfert, Brühl

Pubertät als Dauermodell

Als in den 1960er Jahren der auf Trinidad geborene Jazztrompeter Billy Mo eine Tracht anzog und sein Lied „Ich kauf mir lieber einen Tiroler Hut“ zum rhythmisch klatschenden deutschen Publikum trällerte, kam kein Mensch auf die Idee, ihm kulturelle Aneignung vorzuwerfen.

Kaum war die Bundesgartenschau in Mannheim eröffnet, gab es diesbezüglich einen Eklat, weil „Kulturblockwarte“ meinten, den kulturellen Anspruch anderer Länder für sich reklamieren zu können. Vor allem ob und wie dies in Kostümen zum Ausdruck kommen darf.

Stein des Anstoßes war die geplante Darbietung einer Awo-Frauentanzgruppe, die diese unter dem Motto „Weltreise auf einem Traumschiff“ – mit liebevoll selbst genähten Trachten und Kostümen – vorführen wollten. Die Kostüme der Seniorinnen würden gegen interkulturelle Sensibilität verstoßen, lautete einer der Vorwürfe. Sogar ein Achtsamkeitsforscher wurde in einem TV-Beitrag bemüht, um die völlig überspannte Position des Buga-Vorstandes zu stützen.

Die betroffenen Kulturvereine jedoch sahen nicht mal ansatzweise einen Punkt zur Kritik, im Gegenteil: Der Vorstand des indischen Kulturvereins meinte zu dem Affenzirkus: „Ich empfinde von Herzen Respekt für die Seniorinnen, die sich so viel Mühe geben, das Kleid (Sari) zu planen, vorzubereiten und zu nähen, um uns mit ihrer Reise die Vielfältigkeit von Mutter Erde zu zeigen. Sie machen sich nicht über den Sari lustig, sondern zeigen der Welt, wie schön das alles ist.“

Früher nannte man die Rebellion gegen die Kleiderordnung noch Pubertät. Heute ist die Rebellion gegen nahezu alles groß in Mode, weil man die Pubertät zum gesellschaftlichen Dauermodel erklärt hat.

Anscheinend fühlen sich bestimmte Leute immer wieder dazu berufen, eine Schmierenkomödie vom Zaun zu brechen, um einen Vorwand zu haben, allen anderen die Daumenschrauben anzuziehen. Ich sehe in solchen absurden Debatten solcher Kleingeister eher eine Art kulturelle Anmaßung, denn Deutsche haben nicht das Recht anderen Kulturen vorzuschreiben, wofür sie sich diskriminiert fühlen sollen.

Die Aufführung darf jetzt unter Auflagen und Einschränkungen doch stattfinden. Was für ein Possenspiel. Wie heißt es doch so schön: Über Spanien lacht die Sonne, über Deutschland die ganze Welt.

Herbert Semsch, Brühl

Schöne neue Welt . . .

…in der Winnetou-Comics und vermehrt auch Indianerkostüme vom Markt genommen werden, weil sie sich angeblich eine Kultur aneignen würden. Und nun auch das ehrenamtliche Awo-Ballett, das sich „massiver Kritik“ stellen muss, weil deren Kostüme (Sombreros und Perücken) die Kultur der Mexikaner und Japaner veralbern würden.

Mich würde es nicht mehr wundern, wenn am Ende das Ballett sogar noch eine Strafanzeige bekommt, weil sie sich nicht so rhythmisch bewegen wie die genannten Menschen. Geht man so mit Menschen um, die ihre Freizeit unentgeltlich opfern?

Kein Wunder, dass irgendwann mal das Ehrenamt stirbt, weil selbsternannte „Kultur-Polizisten“ alles schlecht reden und schlecht machen. Sind das die wirklich wahren Probleme des 21. Jahrhunderts?

Adios Leichtigkeit und Augenzwinkern – willkommen in der neuen Welt voller Engstirnigkeit und des Ernstes.

Calogero Parisi, Schwetzingen