EU und Nato – das sind die Vasallen der USA

Zur Rolle der EU und der Nato im Verbund mit den USA wird uns geschrieben:

Ausgerechnet die USA wollen die westlichen Demokratien und die Nato zum Kriegsbeitritt gegen Russland aufrufen. Aber wer ist eigentlich der größte Aggressor der letzten Jahrzehnte. Da besteht kein Zweifel, dies sind Amerika und die Nato. Die USA und Großbritannien begingen Völkermord im Irak und Syrien, die USA führte Krieg in Panama, Granada, Kuba und mit der Nato in Afghanistan.

Und wer hat jemals Atombomben zu Kriegszwecken abgeworfen – die USA in Japan (Hiroshima und Nagasaki) mit niedrig geschätzten 270 000 Toten. Die Nato beging Völkermord in Jugoslawien, blieb nur Zuschauerin beim Völkermord in Srebrenica, hatte Einsätze in Afrika, Baltikum, Irak, Kosovo, Afghanistan und die Türkei im Irak und Syrien. Aber ich frage mich, was hat eine Verteidigungsarmee überhaupt in diesen Ländern zu suchen?

Bei Russland, deren Einmarsch in der Ukraine ich absolut nicht gutheiße, schreien Europa und die USA nach dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, aber wo waren sie bei den oben angegebenen Kriegen? Es macht doch einen gewaltigen Unterschied, wer der Aggressor ist. Wenn England einen Assange an die USA ausliefern will, obwohl dieser fürchterliche Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, so sollte sich ganz Europa dafür schämen!

Und wer das letzte Treffen von Biden in Israel genau verfolgt hat, muss sich darauf einstellen, dass die USA und Israel mit Saudi-Arabien in den nächsten Jahren wohl auch im Iran einmarschieren wollen, da dort Atomtechnologie zum Einsatz kommen soll und dies behagt der USA überhaupt nicht. Aber woher nehmen sich die USA und andere Atommächte eigentlich das Recht, diese Technologien anderen Ländern zu verweigern. Auch im Taiwan-Konflikt und mit den Salomon-Inseln wollen die USA und auch Deutschland gegen China wieder mitmischen. Na dann – gute Nacht Deutschland und Europa!

