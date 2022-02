Zum Artikel „Uns war klar: So kann es nicht weitergehen“ vom 27. Januar wird uns geschrieben: Wieder fällt ein Landschulheimaufenthalt für die Kinder aus, wieder muss eine Operation im Krankenhaus verschoben werden und weiterhin sterben Menschen unnötig an Corona – und warum? Weil wir die Chancen, die Pandemie mit einer Impfung zu bekämpfen und zu beenden, nicht nutzen. Ich kann die falschen Ausreden der Impfgegner nicht mehr hören und nun dürfen Katharina und Stephan Haag unwidersprochen mehrmals in diesem Artikel behaupten, eine Impfung schütze nicht vor Ansteckung – was für ein Blödsinn.

Zwei Klicks zur Homepage des Robert-Koch-Instituts und dort zu den häufig gestellten Fragen – schon kann man die Wahrheit eines zirka 75 prozentigen Ansteckungsschutzes nachlesen. Und diese Daten basieren auf fundierten klinischen Tests, geprüft von der EMA und der STIKO, gestützt von international anerkannten Experten, um die uns die Welt beneidet. Über 160 Millionen Impfungen in Deutschland und mehrere Milliarden in der Welt bestätigen dieses.

Doch dummerweise werden nun wieder zweifelnde Menschen verunsichert, weil „in der Zeitung stand, dass die Impfung gar nicht hilft“. Wir würden heute noch mit Pocken und Masern gegeißelt sein, wenn wir nicht dagegen geimpft hätten. Hört endlich auf mit falschen Ausreden und lasst Euch impfen. Ein Piks und vielleicht ein Tag Kopfschmerzen – das sollte uns die Freiheit eines dann wieder normalen Lebens (für alle!) wert sein. So etwas nennt man verantwortungsvolle Solidarität. Sturheit, weil man etwas vorgeschrieben bekommt – ein Verhalten, das ich aus der Kindergartenzeit meiner Kinder kenne – zerbröckelt vor den Tatsachen einer Pandemie in Sekundenschnelle. Meine Freiheit endet dort, wo ich die Freiheit anderer einschränke.

Impfen statt Schimpfen!

Dr. Stefan Gölz, Plankstadt